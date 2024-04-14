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  4. Popstar Bayhan bambaşka biri oldu! Görenlerin tanıyamadığı Bayhan'ın son hali sosyal medyanın diline düştü!

Popstar Bayhan bambaşka biri oldu! Görenlerin tanıyamadığı Bayhan'ın son hali sosyal medyanın diline düştü!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.04.2024 09:10
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Bir döneme damgasını vuran izleyenleri ekran başına kilitleyen Popstar yarışmasına katılmasının ardından yıldızı parlayan Bayhan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Adeta bambaşka biri olan Popstar Bayhan'ın 'Fly Me To The Moon' performansı sosyal medyada gündem oldu.

Popstar Bayhan bambaşka biri oldu! Görenlerin tanıyamadığı Bayhan'ın son hali sosyal medyanın diline düştü!

Yarışmacıları ve jüri üyeleriyle hafızalarda yer edinen Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri de Bayhan Gürhan olmuştu.

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Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin sunduğu yarışmadan üçüncülükle ayrıldıktan sonra da adını duyurmaya devam eden Bayhan şarkı söylemenin yanı sıra son dönemde tarzı ve tavırlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Şarkıları kendine kas tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Popstar Bayhan bu sefer de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

"PERFORMANSI OLDUKÇA BAŞARILI"

Yeni şarkısını müzikseverlerini beğenisine sunmak için kamera karşısına geçen Bayhan'ı görenler kendisini tanımakta zorluk çekti.

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Bıyık bırakan Bayhan ilk olarak İngilizce okuduğu "Unchained Melody" şarkısıyla öne çıkmıştı. Bir bomba daha patlatan Popstar Bayhan bu kez de "Fly Me to the Moon" şarkısı yorumuyla magazin gündemine damgasını vurdu.

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Ünlü ismin hem yeni tarzına hem de şarkı performansına sosyal medyada yorum yağdı. Bayhan'a "Ülkü Ocakları başkan yardımcısı gibi olmuş", "Bayhan baydı...", "Güldürmek için yapmıştır umarım çünkü başardı", "Performansı oldukça başarılı","Yeni tarzını çok beğendim" gibi yorumlarlar yapıldı.

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