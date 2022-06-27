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İrem Derici'nin uçakta ağda paylaşımı olay oldu: "Az kaldı..."

27.06.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ayaş Dut Festivali'nde verdiği konser büyük ses getiren ünlü şarkıcı İrem Derici uçakta yaptığı 'ağda' paylaşımıyla gündem oldu.

İrem Derici'nin uçakta ağda paylaşımı olay oldu: "Az kaldı..."

Cem Belevi'nin ihanete uğradığını iddia eden ve yaptığı açıklama ile çok konuşulan İrem Derici, işlerine yöneldi. Konserden konsere koşan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İrem Derici'ye babasından olay 'boşanma' yanıtı!

İREM DERİCİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikayeler kısmında yeni pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı çok konuşulmuştu.

İrem Derici'ye babasından olay 'boşanma' yanıtı!

UÇAKTA ÖYLE BİR PAYLAŞIMDA BULUNDU Kİ...

Ayaş Dut Festivali'nde verdiği konserle adından söz ettiren ve konser görüntülerini art arda yayınlayan ünlü şarkıcı dönüş yolunda dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İrem Derici'ye babasından olay 'boşanma' yanıtı!

Saat 03.32 sıralarında uçakta yüz maskesi yapan ünlü şarkıcı İrem Derici, söz konusu paylaşımına "Zamansızlıktan uçakta ağda yapacağız, az kaldı!" notunu düştü.

Ünlü şarkıcının paylaşımı takipçilerini gülümsetti.

İşte İrem Derici'nin o paylaşımı:

İrem Derici

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İrem Derici
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