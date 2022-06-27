İrem Derici'nin uçakta ağda paylaşımı olay oldu: "Az kaldı..."

Cem Belevi'nin ihanete uğradığını iddia eden ve yaptığı açıklama ile çok konuşulan İrem Derici, işlerine yöneldi. Konserden konsere koşan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İREM DERİCİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikayeler kısmında yeni pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı çok konuşulmuştu.

UÇAKTA ÖYLE BİR PAYLAŞIMDA BULUNDU Kİ...

Ayaş Dut Festivali'nde verdiği konserle adından söz ettiren ve konser görüntülerini art arda yayınlayan ünlü şarkıcı dönüş yolunda dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Saat 03.32 sıralarında uçakta yüz maskesi yapan ünlü şarkıcı İrem Derici, söz konusu paylaşımına "Zamansızlıktan uçakta ağda yapacağız, az kaldı!" notunu düştü.

Ünlü şarkıcının paylaşımı takipçilerini gülümsetti.

İşte İrem Derici'nin o paylaşımı:





