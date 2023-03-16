İrem Derici, Sinan Akçıl'a laf attı; sosyal medya yıkıldı! 'Sinan Akçıl yasaklansın'

Son günlerde Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen İrem Derici yeni akustik albümü için hazırlıklarını sürdürüyor.

İrem Derici sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerinden aküstik albümü için isim önerisi istedi. Gelen önerilerin bazılarını paylaşan ünlü ismin Sinan Akçıl ile diyaloğu sosyal medyayı salladı.

Takipçilerinden birinin 'Hisli ve İnce' önerisini paylaşan Derici, Sinan Akçıl'ın 'Çok kötü' yorumunu eleştirdi.

'Benim önerim güzel' diyen Akçıl'a 'Senin önerin çok mu güzel?' şeklinde yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı tüm bu konuşmayı Instagram sayfası üzerinden 'Sinan Akçıl yasaklansın' sözleri ile paylaştı.



