İrem Derici’ye 'beyinli sarışın' tepkisi

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabında paylaştığı son fotoğrafla takipçilerini kızdırdı.

Saçlarını sarıya boyatan ve kıvırcık yapan İrem Derici, yeni imajını 'Dikkat! Beyinli sarışın' notuyla paylaştı.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Derici'nin bu paylaşımı tartışmalara neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcıyı 'sarışınları aşağıladı' diye eleştirdi.

Son günlerde yaptığı bu tarz paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı, geçen gün de makyajlı ve makyajsız halini paylaşarak, sağ tarafa İrem yazıp makyajlı göründüğü tarafa da İrem Derici yazmıştı.

