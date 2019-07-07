İrem Helvacıoğlu'ndan bikinili poz

Sen Anlat Karadeniz adlı dizide canlandırdığı Nefes karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu,sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bikinili paylaşımıyla olay oldu.

İrem Helvacıoğlu Instagram üzerinden takipçileri ile paylaştığı bikinili fotoğrafında kusursuz fiziği ve güzelliğiyle beğeni topladı.

İrem Helvacıoğlu'nun paylaşımına onlarca yorum gelirken bazı takipçileri "Bu nasıl güzellik" yorumunda bulundu bazıları ise İrem Helvacıoğlu'nu dünyanın en güzel kadını olarak gördüklerini belirten mesajlar paylaştı.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

1990 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir ancak aslen Ankaralı'dır. Üniversite eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro Eğitimi almıştır. Profesyonel oyunculuğa ilk adımını Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile izleyici karşısına çıkarak atmıştır. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No:309 dizisinde Pelin Su karakteriyle ekranlara geldi ve 39 bölüm yer aldı. Şu sıralar Sen Anlat Karadeniz isimli dizide de Nefes karakteriyle başrolde yer almaktadır.

