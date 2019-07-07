Mynet Trend

İrem Helvacıoğlu'ndan bikinili poz

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 07.07.2019 09:23 | Son Güncelleme

'Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan nefes kesen tatil pozu geldi. Güzel oyuncunun pozuna beğeni yağdı.

İrem Helvacıoğlu'ndan bikinili poz

Sen Anlat Karadeniz adlı dizide canlandırdığı Nefes karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu,sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bikinili paylaşımıyla olay oldu.

İrem Helvacıoğlu Instagram üzerinden takipçileri ile paylaştığı bikinili fotoğrafında kusursuz fiziği ve güzelliğiyle beğeni topladı.

irem-helvacioglu-bikini-paylasimiyla-gundem-oldu

İrem Helvacıoğlu'nun paylaşımına onlarca yorum gelirken bazı takipçileri "Bu nasıl güzellik" yorumunda bulundu bazıları ise İrem Helvacıoğlu'nu dünyanın en güzel kadını olarak gördüklerini belirten mesajlar paylaştı.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

1990 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir ancak aslen Ankaralı'dır. Üniversite eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro Eğitimi almıştır. Profesyonel oyunculuğa ilk adımını Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile izleyici karşısına çıkarak atmıştır. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No:309 dizisinde Pelin Su karakteriyle ekranlara geldi ve 39 bölüm yer aldı. Şu sıralar Sen Anlat Karadeniz isimli dizide de Nefes karakteriyle başrolde yer almaktadır.

PARTNERMoloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet olduMoloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu
Yağmur Sarnıç çocuklarına kavuştu! Yağmur Sarnıç çocuklarına kavuştu!
61 yaşındaki efsane isim zamanı dondurdu!61 yaşındaki efsane isim zamanı dondurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu

En Çok Okunan Trend Haberler

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Havalar ısınınca ortaya çıktılar! Vatandaş tedirgin...

Havalar ısınınca ortaya çıktılar! Vatandaş tedirgin...

Dehşet avladığı balık ile geldi

Dehşet avladığı balık ile geldi

Fuhuş baskını! Defter bile tutmuşlar!

Fuhuş baskını! Defter bile tutmuşlar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yağmur Sarnıç çocuklarına kavuştu!

Yağmur Sarnıç çocuklarına kavuştu!

61 yaşındaki Melanie Griffith bikinisiyle yıllara meydan okudu

61 yaşındaki efsane isim zamanı dondurdu!

Transparan kıyafetle konser veren Ebru Polat gelen yoruma sitem etti!

Transparan kıyafetle konser veren Ebru Polat gelen yoruma sitem etti!

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un mayolu paylaşımına beğeni yağdı

Güzel oyuncu mayolu pozuyla beğeni topladı

Haluk Levent'e hayranlarından ilginç talep! "Soyunur musun?"

Haluk Levent, hayranlarının ‘Soyun’ çağrısına kayıtsız kalmadı

Şeyma Subaşı’nın çok eleştirilen kitabı tükendi

Herkes eleştirdi ama kitap tükendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.