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İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı

07.06.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizide başrol oynayan oyuncu İrem Helvacıoğlu sevgilisi Yolaç Özcan ile tatile çıktı. Dizisi erken final kararı alan İrem Helvacıoğlu sevgilisiyle plajda aşka geldi. Oyuncu İrem Helvacıoğlu Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı.

İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı

'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisi reytinglerde istediği başarıyı yakalamayınca final kararı aldı. Dizinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu ise soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yılın eylül ayında Eser Alp ile birlikteliğini noktalamıştı. 32 yaşındaki Helvacıoğlu, ardından gurme Yolaç Özcan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Her fırsatta ilişkisinin çok güzel gittiğini vurgulayan İrem Helvacıoğlu, yaz sezonunu sevgilisi Yolaç Özcan ile Çeşme'de açtı. Ünlü çift plajda güneşin ve denizin tadını çıkardı.

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Denizin için birbirlerine sarılarak etrafa aldırış etmeden öpüşen ünlü çift, objektiflere yansıdı. Milliyet'in haberine göre; denizden çıkmadan önce mayosunu düzelten Helvacıoğlu, Özcan ile beraber duş aldıktan sonra el ele tutuşarak şezlonglarına geçti.

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İrem Helvacıoğlu
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