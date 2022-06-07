İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı

'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisi reytinglerde istediği başarıyı yakalamayınca final kararı aldı. Dizinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu ise soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yılın eylül ayında Eser Alp ile birlikteliğini noktalamıştı. 32 yaşındaki Helvacıoğlu, ardından gurme Yolaç Özcan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Her fırsatta ilişkisinin çok güzel gittiğini vurgulayan İrem Helvacıoğlu, yaz sezonunu sevgilisi Yolaç Özcan ile Çeşme'de açtı. Ünlü çift plajda güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Denizin için birbirlerine sarılarak etrafa aldırış etmeden öpüşen ünlü çift, objektiflere yansıdı. Milliyet'in haberine göre; denizden çıkmadan önce mayosunu düzelten Helvacıoğlu, Özcan ile beraber duş aldıktan sonra el ele tutuşarak şezlonglarına geçti.



