İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar barıştı! Sarmaş dolaş yatak pozu

'Sen Anlat Karadeniz'de geniş bir hayran kitlesi yakalayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu özel hayatıyla da gündeme gelen bir isim.

Helvacıoğlu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı şef Yolaç Özcan ile ayrıldıktan sonra yeni aşka yelken açmıştı.

Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda iş insanı Ural Kaspar ile aşk yaşamaya başlamıştı.

"Karşılıklı oldu duygularımız. Anadolu yakasında Ural’ın restoranı var, orada tanıştık. Şimdi iyiyiz, muyluyuz" diten Helvacıoğlu; ilişkisi hakkında "Güzel, her şey yolunda" açıklamasında bulunmuştu.

Evlilik haberleriyle gündeme gelen çift bir süre önce ayrıldı.



İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar yeni bir şans verdi. Oyuncu sevgilisiyle yatakta sarmaş dolaş pozunu paylaştı.

İrem Helvacıoğlu bu karesine, "Ben aşırı seviyorum" diye yazdı.