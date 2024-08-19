Philips'in en çok satan airfryerı bugüne özel 1999 TL'ye düştü

Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik ürünler arasında öne çıkan airfryerlar, lezzet dolu yemekleri sağlıklı beslenme ile buluşturuyor. Son zamanlarda herkesin dilinde olan bu teknoloji harikası ürünler, yemek yapmayı kolaylaştırıp zamandan tasarruf etmenizi de sağlıyor. Piyasada pek çok model bulunmasına rağmen en başarılı modellerden biri olarak görülen Philips'in en çok satan airfryerı: HD9243/90, bugüne özel indirimli fiyatıyla sizleri bekliyır. Sağlıklı ve pratik yemekler yapmak için ideal olan bu ürünü kaçırmamak için acele edin.
Kullanıcılar ne diyor?
"Çift gözlü olması ve aynı anda veya tek taraflı pişirme çok güzel, tek gözlülere göre biraz büyük, çalışırken çok sessiz, ev tipi patates kızartması çok güzel pişti, hazneler yeterli, görüntüsü de güzel, dijital düğmeler ve kullanım kolaylığı söz konusu, karışık gibi görünse de hemen öğrenilebilir bir cihaz."
"Bir kaç ürüne baktıktan sonra, bu ürünü almaya karar verdim. Aradığım tüm özellikler ile beklentilerim karşılanmış oldu."
Bu içerik 19 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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