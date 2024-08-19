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    4. Philips'in en çok satan airfryerı bugüne özel 1999 TL'ye düştü

    Philips'in en çok satan airfryerı bugüne özel 1999 TL'ye düştü

    Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
    19.08.2024 14:15
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    Yemek yapmayı zahmetsiz ve keyifli bir uğraş haline getiren, sağlıklı beslenmeye adım atmayı sağlayan airfryerlar son zamanların en çok satan mutfak aletleri arasında yer alıyor. Siz de kaliteli bri airfryer arıyorsanız, bugüne özel indirimde olan Philips'in çok satan modeline mutlaka göz atmalısınız!

    Philips'in en çok satan airfryerı bugüne özel 1999 TL'ye düştü

    Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik ürünler arasında öne çıkan airfryerlar, lezzet dolu yemekleri sağlıklı beslenme ile buluşturuyor. Son zamanlarda herkesin dilinde olan bu teknoloji harikası ürünler, yemek yapmayı kolaylaştırıp zamandan tasarruf etmenizi de sağlıyor. Piyasada pek çok model bulunmasına rağmen en başarılı modellerden biri olarak görülen Philips'in en çok satan airfryerı: HD9243/90, bugüne özel indirimli fiyatıyla sizleri bekliyır. Sağlıklı ve pratik yemekler yapmak için ideal olan bu ürünü kaçırmamak için acele edin.

    Çok satanlarda zirvede: Philips HD9243/90 Airfryer Fritöz, 0.8 kg, 4.1 L Kapasite

    Adsız tasarım - 2024-08-19T134747.395

    • Rapid Air Teknolojisi: Benzersiz deniz yıldızı tasarımı sayesinde sıcak havayı döndürerek çok az veya hiç yağ kullanmadan dışı çıtır, içi yumuşacık leziz yemekler hazırlamanızı sağlar.
    • 7 Ön Ayarlı Program: Donmuş atıştırmalıklar, taze kızartmalar, et, balık, baget tavuk, kek, ızgara sebzeleri pişirmenizi sağlar. Malzemeyi seçip düğmesine basmanız yeterli.
    • Zaman ve Enerjiden Tasarruf: %50 daha hızlı pişirme sunar ve %70 enerji tasarrufu sağlar.
    • HomeID Uygulaması: Dünyanın dört bir yanından damak tadınıza uygun tarifler önerir. Uygulamayı ne kadar çok kullanırsanız adım adım yönlendirmeler ve isabetli ayarlarla o kadar iyi bir kişiselleştirilmiş deneyim sunar.
    • 13'ü 1 Arada Pişirme İşlevleri: Kızartma, Fırında Pişirme, Izgara, Kavurma, Meyve/Sebze Kurutma, Ekmek Kızartma, Buz Çözme, Yeniden Isıtma ve daha fazlası...

    Kullanıcılar ne diyor?

    • "Çift gözlü olması ve aynı anda veya tek taraflı pişirme çok güzel, tek gözlülere göre biraz büyük, çalışırken çok sessiz, ev tipi patates kızartması çok güzel pişti, hazneler yeterli, görüntüsü de güzel, dijital düğmeler ve kullanım kolaylığı söz konusu, karışık gibi görünse de hemen öğrenilebilir bir cihaz."

    • "Bir kaç ürüne baktıktan sonra, bu ürünü almaya karar verdim. Aradığım tüm özellikler ile beklentilerim karşılanmış oldu."

    • "Neden başka marka değil de Philips tercih ettin derseniz… Evet, başka kaliteli marka ve modeller de mevcut ama Philips'in yaygın yetkili servis ağı kararımda etkili oldu. Yurt dışından daha ucuza benzer ürün getirmek mümkün ama bir sorun olduğunda yetkili servis bulamamak üzücü sonuçlara sebep olabiliyor. Sonuç olarak almayı düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye ederim."
    Ürünü İncele

    Bu içerik 19 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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