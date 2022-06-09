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İrem Sak'ın sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir? Furkan Korkmaz nereli ve kaç yaşında, hangi takımda?

09.06.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Sak'ın sevgilisi Furkan Korkmaz, ikilinin Çeşme tatilinde görüntülenmesi sonrası merak konusu oldu. İrem Sak ve Furkan Korkmaz'ın gün boyu plajda oturarak sohbet ettiği öğrenildi. Peki İrem Sak'ın sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir? İşte ünlü basketbolcuya ilişkin detaylar...

İrem Sak'ın sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir? Furkan Korkmaz nereli ve kaç yaşında, hangi takımda?

İrem Sak'ın sevgilisi Furkan Korkmaz, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. NBA takımlarından Philadelphia oynayan ünlü basketbolcu Furkan Korkmaz ve İrem Derici magazin gazetecileri tarafından görüntülendi. Peki İrem Sak'ın sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir? Ünlü basketbolcunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

İrem Sak'ın sevgilisi Furkan Korkmaz kimdir? Furkan Korkmaz nereli ve kaç yaşında, hangi takımda?

İREM SAK'IN SEVGİLİSİ FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 yılında dünyaya geldi.

Furkan Korkmaz, basketbola dokuz yaşındayken okul takımında oynayarak başladı. Başkent 34 adlı basketbol kulübünde kariyerine başlayan Korkmaz Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynadıktan sonra 2012 yılında 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu.

Furkan, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.

FURKAN KOKRMAZ HANGİ TAKIMDA?

Furkan Korkmaz, NBA takımlarından Philadelphia 76ers'ta oynuyor.

FURKAN KORKMAZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

İşte Furkan Korkmaz'ın fora giydiği takımlar:,

2014-2016 Anadolu Efes
2016-2017 → Banvit (kiralık)
2017-günümüz Philadelphia 76ers

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İrem Sak
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