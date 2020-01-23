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İrem Sak: Nefes alsın yeter

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:21 | Son Güncelleme

Oyuncu İrem Sak, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Sak, birlikte olmak istediğini insan profilini anlattı. Sak, "Hayatıma girecek kişi insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim nefes alması. Sevgiliye muhtaç değilim. Kendimle gerçekten çok güzel vakit geçiriyorum. Ben kendi kendimi mutlu edebiliyorum. olur "şeklinde konuştu.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu İrem Sak, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde makyajsız haliyle görüntülendi.

Bir spor mağazasından alışveriş yapan Sak, kendisini görüntüleyen muhabirlere açıklamalarda bulundu. Bir süredir çalışmalar içinde olduğunu belirten oyuncu, "Sinema projesi olabilir, üzerinde çalışmalar yapıyoruz" dedi.

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MAKYAJSIZ İREM

Makyajsız haliyle görüntülenmesi üzerine çekingen davranışlar sergileyen İrem Sak, "Ne yapayım? Haliyle böyle görüntülenmek istemiyorum. Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum" ifadelerini kullandı. Aşk hayatında uzun süredir durgun olan Sak, birlikte olmak istediği insan profilini anlattı.

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Sak, konuyla ilgili şunları söyledi:

"NEFES ALSIN YETER"

Hayatıma girecek kişi insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim nefes alması. Sevgiliye muhtaç değilim. Kendimle gerçekten çok güzel vakit geçiriyorum. Ben kendi kendimi mutlu edebiliyorum. Beni benden daha çok mutlu edebilecek biri olursa olur.

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Anahtar Kelimeler:
irem sak, makyajsız, sevgili,

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