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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti

24.04.2024 16:12
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Son dakika haberi: Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Ankara'da! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Alman bir gazetecinin sorusu üzerine, "İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti. Bunu da kısa zaman önce Dışişleri Bakanım açıkladı" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşmesinin ardından açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"İlişkilerimizi geliştirme konusunda hemfikiriz. Her alanda yoğun ilişkilere sahibiz.

50 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizi, dengeli biçimde 60 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Savunma sanayinde karşılaştığımız kısıtlamaları artık gündemimizden tamamen çıkartalım istiyoruz. Türkiye ve Almanya'nın bilhassa savunma alanında engelleri değil, bundan sonra ortak üretim projelerini konuşacağını ümit ediyoruz.

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Terörle mücadele hususunda Alman makamlarından daha fazla destek ve dayanışma beklediğimizi ifade ettik.

Gazze'deki saldırıların son bulması çağrısını yineledik. Netanyahu, sırf siyasi ömrünü uzatmak adına kendi vatandaşları dahil tüm bölgemizin güvenliğini tehlikeye atıyor. İsrail yönetiminin Gazze'de işledikleri insanlık suçlarını ve katliamlarını gündemden düşürme çabalarına prim verilmemesi gerekiyor. (Gazze) Ateşkesin sağlanması, kesintisiz ve yeterli insani yardımın Filistin halkına ulaştırılmasına yönelik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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Erdoğan ve Steinmeier, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

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"İKİ ÜLKE OLARAK BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Steinmeier'in açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

"İnsani ilişkiler bağlarımızı özel kılıyor. İlişkilerimiz çok uzun bir geçmişe dayanıyor. Tarihi bağlarımız son derece güncel. Dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın (Türkiye'yle olduğu gibi) bu kadar yoğun dostane ve ailevi ilişkileri yoktur. Türkiye'ye dinamik ve demokratik gelişme diliyorum. Türk-Alman ilişkilerine yeniden ivme kazandırmalıyız. İki ülke olarak birbirimiz için vazgeçilmeziz, birbirimize ihtiyacımız var"

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"İSRAİL İLE YOĞUN TİCARİ İLİŞKİLERİ ARTIK AYAKTA TUTMUYORUZ"

Erdoğan ve Steinmeier'in açıklamalarının ardından iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Alman bir gazetecinin İsrail ile ticaret yönündeki bir sorusuna "Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. Bu iş bitti. Kısa zaman önce Dışişleri Bakanımız da açıkladı. Şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı ne yazık ki 45 bini buldu. Yaralılar 75 bini buldu. Bu yaralılar içinde durumu ağır olanlardan bir kısmını ülkemize aldık tedavileri devam ediyor. Maalesef burada ağır bir manzara var. Bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. İsrail ile Gazze'nin silah, mühimmat araç gereç bunlar zaten mukayese edilmez. Bütün Batı İsrail'in yanında yer alıyor. İsrail'in saldırıları karşısında Gazze'nin imkanı yok. Biz şu anda rehinelerin takası konusunda bir mücadelenin gayretin içerisindeyiz." yanıtını verdi.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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