İrfan Can Kahveci, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, dün yapılan antrenmanda sağ kasığından sakatlanan Medipol Başakşehirli futbolcunun aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi. H Grubu'ndaki ilk maçında 22 Mart Cuma günü Arnavutluk'a konuk olacak ay-yıldızlılar, 25 Mart Pazartesi günü ise sahasında Moldova ile karşılaşacak.





