İrfan Can Kahveci, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, dün yapılan antrenmanda sağ kasığından sakatlanan Medipol Başakşehirli futbolcunun aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi. H Grubu'ndaki ilk maçında 22 Mart Cuma günü Arnavutluk'a konuk olacak ay-yıldızlılar, 25 Mart Pazartesi günü ise sahasında Moldova ile karşılaşacak.
Yılmaz Vural istediği takımı açıkladı!
Tudor geri döndü! Resmen açıklandı
Ozan Kabak'ı dünya devi istiyor!
Yok artık! Bir ton buğday, ayçiçeği ve sanal paraya transfer oldu!
Ve Soldado açıkladı! Yeni sözleşme...
Benzia tek başına!
Casillas'ın sözleşmesi uzatıldı
Fikret Orman ayrılığı açıkladı
UEFA'dan Öztürk ve Sesigüzel'e görev
Trabzonspor'da yeniden doğdu
Galatasaraylı Diagne bir sıra yükseldi
''Galatasaray hayatımı değiştirdi''
Hoffenheim yeni hocasını buldu
Hakan Çalhanoğlu'na şok sözler! 'Daha fazlası...'
Trabzon'da Uğurcan sevinci
Okuyucu Yorumları 0 yorum