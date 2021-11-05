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İrfan Can Kahveci: Burası farklı bir lig

05.11.2021 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrfan Can Kahveci, Antwerp'i 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci: Burası farklı bir lig
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Antwerp karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Mert Hakan Yandaş "Maçtan önce bu üç mağlubiyet almıştık üst üste. Maça çok istekli çıktık. Maçtan önce takım arkadaşlarımızla konuştuk içeride. İyi başladık, 3-0'ı bulduk. Biraz daha akıllı oynamalıydık. Daha farklı bir skor olabilirdi. Her zaman atak yapamazsın, pres yapamazsın. Bunları biraz daha konuşmamız lazım. Dakikalar ilerledikçe takım yorulmaya başladı. Bu maç daha farklı bitebilirdi. Güzel oldu bizim için." dedi.

"TAKIM OLMADAN KAZANAMAYIZ"

Kötü sonuçların ardından konuştuklarını söyleyen İrfan Can Kahveci "Kaptanlarımız Mesut Ağabey, Gustavo takımla konuştular. Hep beraber olmamız gerektiğini söylediler. Takım olmadan kazanamayız maçlarımızı. İnşallah önümüzdeki Kayseri maçını da kazanıp milli takım arasına moralli gideriz." ifadelerini kullandı.

"BURASI FARKLI BİR LİG"

İrfan Can Kahveci ayrıca "UEFA Avrupa Ligi ilginç bir lig. Daha önce Başakşehir'de tecrübe etmiştim. 4. maçtan sonra kazanmaya başlamıştık. Grubu lider bitirmiştik. Burası farklı bir lig. Önümüzdeki maçları kazanırsak gruptan çıkarız." açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertli futbolcu "Sahada olmayı, gol attırmayı, atmayı özlemişim. Çok büyük bir istek var. Sakatlıklardan dolayı da kendime çok iyi bakıyorum. Yediğime, antrenman öncesi ve sonrası çalışmalarıma. Her şey benim için iyi gidiyor, inşallah böyle devam eder." diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü İrfan Can Kahveci
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