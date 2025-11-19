İrfan Can Kahveci'den maç sonunda itiraf: "Muhtemel rakipleri gördüğümde..."

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, La Cartuja Stadyumu’nda oynadığı İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu İrfan Can Kahveci, "Bu takımın bir parçası olduğum için çok gururluyum, çok mutluyum. Takımdaki herkes, Dünya Kupası’na gitmek için sahada her şeyini veriyor. Bugün, dünyanın en iyi takımlarına bile nasıl diş geçireceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bunu mart ayında play-off’larda gösteririz. Kendi açımdan da martta, milli takım için sınavımız başlayacak. Benim de buradan sonrası için bir sınavım olacak, kulübümde. İnşallah her şey çözülür. Montella hocamız maçtan önce konuşmasında benim için çok güzel şeyler söyledi. Ona da ne kadar teşekkür etsem az kalır. Rolüm ne olursa olsun, saha içinde de saha dışında da takımın iyiliğini düşünen bir insanım. Her zaman da böyle olacağım. İnşallah süreç de uzamaz. Fenerbahçe ailemle de bu sorunu çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.

Play-off’lar hakkında da konuşan Kahveci, "Arkadaşlarımızla da konuşurken, play-off’tan gelecek muhtemel rakipleri gördüğümde biz hepsini yenebilecek bir takımız. Bu takımın Dünya Kupası’na gideceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"HOCAMIZLA KONUŞMUŞTUK, VERİLEN PROGRAM DAHİLİNDE EKSTRA ÇALIŞTIM"

Milli takım kampına gelmeden önce A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile konuştuklarını söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Hocamızla bir konuşmamız olmuştu öncesinde ve bana verilen program dahilinde ekstra çalışmalarım oldu. Hocamız kampa gelmeden önce de söylemişti bana. Seni karakterinden dolayı, futbolculuğundan dolayı, bu takıma verdiğin katkılardan dolayı çağıracağım, antrenmanlarda senin durumuna göre bakacağım demişti. Ki ne kadar hazır olduğumu da gösterdim. Çalışmalarıma devam ediyorum. Hocamız dünyanın en iyi takımlarından birine karşı ilk 11’de de bana şans verdi. Ona tekrar buradan teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.