SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isim gitti

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Süper Kupa maçındaki Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk basın toplantısında takımdan ayrılacak ismi duyurdu.

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isim gitti
Burak Kavuncu

Süper Kupa'da yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK MAÇ ÖNCESİ KONUŞTU!

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isim gitti 1

Okan Buruk, "Gaziantep şehrine teşekkürler öncelikle. Hem benim hem Fatih Hocanın geçmişi var burada. Bizim için Süper Kupa önemli, değerli. Galatasaray olarak birçok defa bu kupayı kazandık. Her kupa bizim için değerli. Bu zaman, iki takım için de zor zamanlar. Afrika Kupası, ligdeki yoğun tempo ve sakatlık sayıları, kadro kurmak zorlandığımız zamanlar. İki takım için de bu geçerli. Bu zaman Trabzonspor için daha geçerli belki. Çok iyi iki takım. Çok başarılı bir teknik adam ve başarılı bir Trabzonspor var bu sene. Bizim de hedeflerimiz var. İnşallah güzel bir maç olur. Oyunun güzel olduğu bir maç olur inşallah." dedi.

''EN ÖNEMLİSİ MAÇI SAKATLIKSIZ GEÇİRMEK...''

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isim gitti 2

Okan Buruk, "Kamp dönemi yapamadık. Birkaç antrenman yaptık. Oyuncular biraz dinlendi. Yoğun tempodan çıktılar. Maç haftası gibi bir şey oldu bizim için. Bir kamp dönemi geçirsek daha farklı bir şeyi var ilerleyen dönemler için. Şu andaki durum itibarıyla biraz daha hazırlık maçı görmek... Tabii önemli maçlar ama sezona hazırlık maçı gibi görmek lazım. Sakatlık riski olması, lig için, Avrupa için... Buralara inşallah sakatlıksız girmek önemli ve değerli. Oralara hazırlanmak daha değerli olabilirdi. Hazırlık gibi ama çok ciddi bir hazırlık gibi... En iyi kadromuzla çıkacağız ama bir yandan da ligde kazandığımız tempoyu devam ettirme maçı gibi olacak. En önemlisi maçı sakatlıksız geçirmek." açıklamasında bulundu.

''ÇOK ÖNEMLİ BİR AYDAYIZ...''

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isim gitti 3

Okan Buruk, "Bir yarış var. Bu yarışta Galatasaray taraftarının desteğine ihtiyacımız var. Bu birlikteliğe çok ihtiyacımız var. Beraberlik duygumuzu yakalayabilmek için çok güçlü olmamız gereken bir zamandan geçiyoruz. Kaosa değil, birlikte olmaya ihtiyacımız var. Birbirimize çok sıkı sarılmamız gerekiyor. Çok önemli bir aydayız ve bu ayda birlikte olmaya çok ihtiyacımız var." dedi.

BASIN TOPLANTISINDA EĞLENCELİ ANLAR

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isim gitti 4

Fatih Tekke: "Teknik adamlık öyle basit bir şey değil, çok zor bir iş. Ben 10 kilo kaybettim."

Okan Buruk: "Ben kilo aldım hocam."

Fatih Tekke: "Sende bu kadar para, bu kadar oyuncu varsa alırsın tabii. Sen kilo almayacaksın da ben mi alacağım."

Okan Buruk: "Gaziantep'te kilodan bahsetmeyelim."

AYRILIKLARI DUYURDU!

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isim gitti 5

Okan Buruk, Berkan Kutlu'nun ayrıldığını açıkladı.

“Berkan Kutlu, bize veda etti. Ona teşekkür etmek istiyorum son 3 sende bize verdiği emeklerden dolayı. Bunun yanında Yusuf Demir ile yollarımızı ayırma kararı verdik. Kadromuza da destek olacak oyuncuları katmaya çalışıyoruz."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göztepe yeni Romulo'sunu transfer etti!Göztepe yeni Romulo'sunu transfer etti!
İşte Süper Kupa'da Galatasaray ve Trabzonspor'un eksik futbolcuları!İşte Süper Kupa'da Galatasaray ve Trabzonspor'un eksik futbolcuları!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Ümit Özat'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili çok konuşulacak 'bahis' iddiası!

Ümit Özat'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili çok konuşulacak 'bahis' iddiası!

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.