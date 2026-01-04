Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isim gitti

Süper Kupa'da yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK MAÇ ÖNCESİ KONUŞTU!

Okan Buruk, "Gaziantep şehrine teşekkürler öncelikle. Hem benim hem Fatih Hocanın geçmişi var burada. Bizim için Süper Kupa önemli, değerli. Galatasaray olarak birçok defa bu kupayı kazandık. Her kupa bizim için değerli. Bu zaman, iki takım için de zor zamanlar. Afrika Kupası, ligdeki yoğun tempo ve sakatlık sayıları, kadro kurmak zorlandığımız zamanlar. İki takım için de bu geçerli. Bu zaman Trabzonspor için daha geçerli belki. Çok iyi iki takım. Çok başarılı bir teknik adam ve başarılı bir Trabzonspor var bu sene. Bizim de hedeflerimiz var. İnşallah güzel bir maç olur. Oyunun güzel olduğu bir maç olur inşallah." dedi.

''EN ÖNEMLİSİ MAÇI SAKATLIKSIZ GEÇİRMEK...''

Okan Buruk, "Kamp dönemi yapamadık. Birkaç antrenman yaptık. Oyuncular biraz dinlendi. Yoğun tempodan çıktılar. Maç haftası gibi bir şey oldu bizim için. Bir kamp dönemi geçirsek daha farklı bir şeyi var ilerleyen dönemler için. Şu andaki durum itibarıyla biraz daha hazırlık maçı görmek... Tabii önemli maçlar ama sezona hazırlık maçı gibi görmek lazım. Sakatlık riski olması, lig için, Avrupa için... Buralara inşallah sakatlıksız girmek önemli ve değerli. Oralara hazırlanmak daha değerli olabilirdi. Hazırlık gibi ama çok ciddi bir hazırlık gibi... En iyi kadromuzla çıkacağız ama bir yandan da ligde kazandığımız tempoyu devam ettirme maçı gibi olacak. En önemlisi maçı sakatlıksız geçirmek." açıklamasında bulundu.

''ÇOK ÖNEMLİ BİR AYDAYIZ...''

Okan Buruk, "Bir yarış var. Bu yarışta Galatasaray taraftarının desteğine ihtiyacımız var. Bu birlikteliğe çok ihtiyacımız var. Beraberlik duygumuzu yakalayabilmek için çok güçlü olmamız gereken bir zamandan geçiyoruz. Kaosa değil, birlikte olmaya ihtiyacımız var. Birbirimize çok sıkı sarılmamız gerekiyor. Çok önemli bir aydayız ve bu ayda birlikte olmaya çok ihtiyacımız var." dedi.

BASIN TOPLANTISINDA EĞLENCELİ ANLAR

Fatih Tekke: "Teknik adamlık öyle basit bir şey değil, çok zor bir iş. Ben 10 kilo kaybettim."

Okan Buruk: "Ben kilo aldım hocam."

Fatih Tekke: "Sende bu kadar para, bu kadar oyuncu varsa alırsın tabii. Sen kilo almayacaksın da ben mi alacağım."

Okan Buruk: "Gaziantep'te kilodan bahsetmeyelim."

AYRILIKLARI DUYURDU!

Okan Buruk, Berkan Kutlu'nun ayrıldığını açıkladı.

“Berkan Kutlu, bize veda etti. Ona teşekkür etmek istiyorum son 3 sende bize verdiği emeklerden dolayı. Bunun yanında Yusuf Demir ile yollarımızı ayırma kararı verdik. Kadromuza da destek olacak oyuncuları katmaya çalışıyoruz."