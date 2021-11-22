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İrfan Can Kahveci'den Mesut Özil sözleri

22.11.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ı deplasmanda 90+4’te bulduğu golle mağlup etmesinin ardından takım otobüsünde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. İrfan Can Kahveci, Mesut Özil'e takılarak "Mesut abiyi asist kralı diye aldık, gol kralı olacak" dedi.

İrfan Can Kahveci'den Mesut Özil sözleri
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig 13. haftasındaki derbide Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ı deplasmanda 90+4’te bulduğu golle mağlup etti. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan sarı lacivertliler son dakikada Crespo ile bulduğu golle 3 puanın sahibi oldu.

Mesut Özil'e çakmak atıldıMesut Özil'e çakmak atıldı

FB TV’nin canlı olarak ekranlara getirdiği o anlarda sarı lacivertli futbolcuların morali son derece yüksekti. Özellikle İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Mesut Özil arasında yaşanan kahkaha tufanı sosyal medyada da gündem oldu.

Derbide gergin dakikalar!Derbide gergin dakikalar!

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN MESUT ÖZİL YORUMU

İrfan Can Kahveci, “Fenerbahçe için bu derbi kazanmak demektir. Ben de Mesut Abi’den asist bekliyorum. Ben ona asist yapıyorum. Asist king diye aldık, gol kralı çıktı. Kulüpten nasıl çıkacağız bugün bilmiyorum. Mesut Abi gerçek Fenerbahçeli oldu. Bu maçın tadını çıkaralım, sonu güzel bitsin. ” ifadelerini kullandı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Mesut Özil İrfan Can Kahveci
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