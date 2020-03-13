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İrfan Can Kahveci: Gol son dakikada nasip oldu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 13.03.2020 08:12 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Kopenhag karşısında golü son dakikalarda bulduklarını ifade ederek, "Gol son dakikada nasip oldu. İnşallah bu golün avantajını kullanarak turu geçeriz" dedi.

İrfan Can Kahveci: Gol son dakikada nasip oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi tur için avantaj kazanan İstanbul Başakşehir'de milli futbolcu İrfan Can Kahveci, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki atmosfer için taraftarlara teşekkür eden İrfan Can Kahveci, "Sahaya ısınmaya çıktığımda tüylerim diken diken oldu. Halkımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Bugün burada müthiş bir atmosfer vardı, bize hiç görmediğimiz bir atmosfer yaşattılar" diye konuştu.

"GOL SON DAKİKADA NASİP OLDU"

Kopenhag takımının zorlu bir ekip olduğunu söyleyen Kahveci, "Maçın başından beri rakibi çok zorladık. Rakip de iyi bir takım. Çok koşuyorlar ve agresifler. Gol son dakikada nasip oldu. İnşallah bu gol avantajını kullanıp, turu geçeriz" şeklinde konuştu.

"UMARIM EN YAKIN SÜREDE VİRÜS OLAYINI ÇÖZERİZ"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında da açıklamalarda bulunan Kahveci, "Her insan tedirginlik yaşıyor. İnşallah en yakın sürede bu virüs olayını da çözeriz. Herkesin tedirginliği de geçer" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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