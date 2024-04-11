İrfan Can Kahveci: ''İlk yarıda bilerek kendimi yere attım çünkü...''

Son dönemdeki performansıyla büyük beğeni toplayan İrfan Can Kahveci, Olympiakos deplasmanının ardından açıklamalarda bulundu.

"3-0'DAN SONRA UYANMIŞ GİBİYDİK"

İrfan Can Kahveci: "Bugün buradan avantajlı bir skorla dönmek istiyorduk. İlk yarıda takımca ikinci topları alamadık, yumuşak kaldık. 3-0'dan sonra 3-3 bile yapabilirdik. İnanıyorum ki İstanbul'da turu atlayacağız. İlk yarı tüm takım halinde yumuşak kaldık, değişikliklerden değil. 3-0'dan sonra uyanmış gibiydik."

"BRİGHT KRAMPONUNU DEĞİŞTİRSİN DİYE YERE YATTIM"

İrfan Can Kahveci: "Uzun bir maraton var önümüzde hem lig hem Konferans Ligi. Her maç değişik oyuncular oynayabiliyor. Tüm arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah ikinci maçta turu geçeceğiz. Fiziksel anlamda iyiyim. Fizik olarak geliştim. İlk yarıdaki pozisyonda Bright kramponunu değiştirsin diye yere yattım, onu görmemiş olabilirsiniz. İstanbul'da turu atlayan taraf olacağız, inanıyorum!"





