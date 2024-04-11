SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İrfan Can Kahveci: ''İlk yarıda bilerek kendimi yere attım çünkü...''

İrfan Can Kahveci: ''İlk yarıda bilerek kendimi yere attım çünkü...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.04.2024 22:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, Olympiakos maçının ardından konuştu.

İrfan Can Kahveci: ''İlk yarıda bilerek kendimi yere attım çünkü...''
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dönemdeki performansıyla büyük beğeni toplayan İrfan Can Kahveci, Olympiakos deplasmanının ardından açıklamalarda bulundu.

"3-0'DAN SONRA UYANMIŞ GİBİYDİK"

İrfan Can Kahveci: "Bugün buradan avantajlı bir skorla dönmek istiyorduk. İlk yarıda takımca ikinci topları alamadık, yumuşak kaldık. 3-0'dan sonra 3-3 bile yapabilirdik. İnanıyorum ki İstanbul'da turu atlayacağız. İlk yarı tüm takım halinde yumuşak kaldık, değişikliklerden değil. 3-0'dan sonra uyanmış gibiydik."

"BRİGHT KRAMPONUNU DEĞİŞTİRSİN DİYE YERE YATTIM"

İrfan Can Kahveci: "Uzun bir maraton var önümüzde hem lig hem Konferans Ligi. Her maç değişik oyuncular oynayabiliyor. Tüm arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah ikinci maçta turu geçeceğiz. Fiziksel anlamda iyiyim. Fizik olarak geliştim. İlk yarıdaki pozisyonda Bright kramponunu değiştirsin diye yere yattım, onu görmemiş olabilirsiniz. İstanbul'da turu atlayan taraf olacağız, inanıyorum!"

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'nin tarihine geçmeyi başardı!Fenerbahçe'nin tarihine geçmeyi başardı!
Fenerbahçe 3-0 geriye düştü ama maçı bırakmadı!Fenerbahçe 3-0 geriye düştü ama maçı bırakmadı!
Dzeko ile Yunan taraftarlar arasında gerilim!Dzeko ile Yunan taraftarlar arasında gerilim!
Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci fenerbahçe de maçı erden maçın
En Çok Okunan Haberler
Dünya Bankası'ndan Türkiye tahmini! Dikkat çeken enflasyon açıklaması: 'Gelecek yıl...'

Dünya Bankası'ndan Türkiye tahmini! Dikkat çeken enflasyon açıklaması: 'Gelecek yıl...'

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, paylaştığı videonun ardından intihar girişiminde bulundu: 'Olmadı, artık dayanacak gücüm kalmadı'

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, paylaştığı videonun ardından intihar girişiminde bulundu: 'Olmadı, artık dayanacak gücüm kalmadı'

Fenerbahçe 3-0 geriye düştü ama maçı bırakmadı!

Fenerbahçe 3-0 geriye düştü ama maçı bırakmadı!

Real Madrid'den Arda Güler kararı!

Real Madrid'den Arda Güler kararı!

Dzeko ile Yunan taraftarlar arasında gerilim!

Dzeko ile Yunan taraftarlar arasında gerilim!

''İlk yarıda bilerek kendimi yere attım çünkü...''

''İlk yarıda bilerek kendimi yere attım çünkü...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.