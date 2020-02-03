SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. İrfan Can Kahveci kariyerinin zirvesinde

İrfan Can Kahveci kariyerinin zirvesinde

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 03.02.2020 11:16 | Son Güncelleme

Mevcut piyasa değeri 9 milyon Euro’ya gelen Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu rakamla kariyerinin zirvesine ulaştı.

İrfan Can Kahveci kariyerinin zirvesinde

Süper Lig’de ortaya koyduğu futbolla beğeni toplayan ve lider Sivasspor’un iki puan gerisinde ikinci sırada kendine yer bulan Başakşehir’in futbolcuları da adeta değerlerine değer katıyor.

Bu isimlerinde başında ise birçok takımın transfer listesinde bulunan İrfan Can Kahveci geliyor. İstanbul ekibinde toplamda 108 maça çıkıp 11 gol, 10 asistlik katkı yapan 24 yaşındaki oyuncu, turuncu-lacivertlilere transfer olduğu 2016-2017 sezonundan bu yana gösterdiği başarılı performansla değerini tam 3.5 kat arttırmayı başardı.

9 MİLYON EURO'YA ULAŞTI

Gençlerbirliği ile profesyonel futbol yaşantısına başlayan ve çok kısa sürede dikkatleri üzerine çeken İrfan Can, bundan 4 sezon önce Başakşehir’e transfer oldu. Turuncu-lacivertli takıma katıldığı dönemde 2.5 milyon Euro piyasa değerine sahip olan milli futbolcu, her geçen sezon artan bir grafik ortaya koyarak hem A Milli Futbol Takımı’nın hem de M.Başakşehir kadrosunun değişilmez oyuncuları arasına girmeyi başardı.

Yurt içi ve yurt dışından çokça talipleri olan, ay-yıldızlı formayla da 14 maçta 2 asisti bulunan İrfan, Transfermarkt verilerine göre değerini tam 9 milyon Euro’ya çıkarttı. Bu sayı, İrfan Can Kahveci’nin kariyerinde ulaştığı en yüksek rakam olarak dikkat çekiyor.

TAKIMIN EN DEĞERLİ İKİNCİ OYUNCUSU

Tecrübeli orta saha, aynı zamanda turuncu-lacivertli takımın en değerli ikinci oyuncusu konumunda yer alıyor. 12 milyon Euro ile zirvenin sahibi olan Visca’yı takip eden İrfan Can’ı, 6 milyon Euro ile Enzo Crivelli izliyor.

Olası bir transfer durumunda takımına büyük bir maddi kaynak oluşturacak olan İrfan, Türk pasaportu bulunan futbolcular arasında da kendisi gibi 9 milyon Euro değere sahip Kaan Ayhan’la 10. basamağı paylaşıyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
PARTNERYürek hoplatan dans! Şov yapıp mest ettilerYürek hoplatan dans! Şov yapıp mest ettiler
Arda Turan için flaş iddiaArda Turan için flaş iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci başakşehir

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

Kayserispor Başkan'ından büyük tepki

Kayserispor Başkan'ından büyük tepki

Yeni TFF Başkanı kim olacak?

Yeni TFF Başkanı kim olacak?

Ömer Bayram acı haberi verdi

Ömer Bayram acı haberi verdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

UEFA'dan Başakşehir flaş ceza!

UEFA'dan Başakşehir flaş ceza!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Arda Turan'la yollar ayrıldı

Arda Turan'la yollar ayrıldı

Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması

Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İrfan Can Kahveci kariyerinin zirvesinde

İrfan Can kariyerinin zirvesinde

Arda Turan için flaş iddia

Arda Turan için flaş iddia

Başakşehir kalesini gole kapatamıyor!

Başakşehir kalesini gole kapatamıyor!

Okan Buruk: Şampiyon olmak istiyoruz

'Şampiyon olmak istiyoruz'

UEFA'nın Medipol Başakşehir'e verdiği para ve tribün kapatma cezası onandı

UEFA'dan Başakşehir flaş ceza!

Başakşehir, Milos Jojic’i Wolfsberger’e kiraladı

Başakşehir'de ayrılık açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.