İrfan Can Kahveci'nin başı dertte! Taraftarla münakaşaya giren milli oyuncu dava edildi

Bu sezon birçok kez Fenerbahçe taraftarı tarafından ıslıklanan İrfan Can Kahveci'nin başına şimdi de dava şoku geldi. Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilerin odağındaki isim İrfan Can Kahveci, adliyelik oldu.

GALATASARAY MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisinde 69'da oyuna giren İrfan Can, 86'da kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre; söz konusu taraftarla münakaşaya giren İrfan Can'a "Kırmızı kart yemeye utanmıyor musun?" dendi.

"GİT KENDİN OYNA!"

Milli futbolcunun "Git kendin oyna" demesini üzerine ortalık karıştı. İkili arasındaki yaşanan gerilimin tırmanmasının ardından polis araya girdi ve söz konusu taraftarlar olayı savcılığa taşıdı. İrfan'ın sinkaflı küfürler ettiğini savunan şahıs, yıldız oyuncuyu dava etti.



