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İrfan Can Kahveci'nin başı dertte! Taraftarla münakaşaya giren milli oyuncu dava edildi

22.03.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon istenilen oyunu sahaya yansıtamayan İrfan Can Kahveci'nin başı dertte. Tribünde yer alan bir taraftarın "Kırmızı kart yemeye utanmıyor musun" sözlerinin ardından İrfan Can'ın verdiği cevap olay olmuştu. Yaşanılanların ardından İrfan Can Kahveci dava edildi.

İrfan Can Kahveci'nin başı dertte! Taraftarla münakaşaya giren milli oyuncu dava edildi
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon birçok kez Fenerbahçe taraftarı tarafından ıslıklanan İrfan Can Kahveci'nin başına şimdi de dava şoku geldi. Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilerin odağındaki isim İrfan Can Kahveci, adliyelik oldu.

GALATASARAY MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

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Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisinde 69'da oyuna giren İrfan Can, 86'da kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre; söz konusu taraftarla münakaşaya giren İrfan Can'a "Kırmızı kart yemeye utanmıyor musun?" dendi.

"GİT KENDİN OYNA!"

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Milli futbolcunun "Git kendin oyna" demesini üzerine ortalık karıştı. İkili arasındaki yaşanan gerilimin tırmanmasının ardından polis araya girdi ve söz konusu taraftarlar olayı savcılığa taşıdı. İrfan'ın sinkaflı küfürler ettiğini savunan şahıs, yıldız oyuncuyu dava etti.


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İrfan Can Kahveci fenerbahçe sezon

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