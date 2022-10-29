İrfan Can Kahveci'nin küfürlü tezahüratı sonrası isyan var! ''Yazıklar olsun TFF''

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Kerem İnan'dan İrfan Can Kahveci tepkisi geldi. Arda Turan'ın daha önce benzer bir olaydan ceza aldığını ifade eden İnan, İrfan Can'ın da ceza alması gerektiğini savundu.

"YAZIKLAR OLSUN TFF"

"Arda Turan, görüntülerden dolayı ceza aldı. İrfan Can Kahveci de görüntülerde küfür ediyor. Sonuç? Bu cezalar sadece Galatasaray'a gelince mi var? Fenerbahçeli futbolcuya neden yok? Yazıklar olsun TFF! Kurullar istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz'in doğum günü kutlamasında sosyal medyaya düşen bir video ile gündem haline gelmişti.



