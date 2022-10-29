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İrfan Can Kahveci'nin küfürlü tezahüratı sonrası isyan var! ''Yazıklar olsun TFF''

29.10.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz'in doğum günü kutlamasında sosyal medyaya düşen bir video ile gündem haline gelmişti. Küfürlü tezahüratta bulunan milli oyuncu hakkında Galatasaray'ın eski futbolcusu isyan etti.

İrfan Can Kahveci'nin küfürlü tezahüratı sonrası isyan var! ''Yazıklar olsun TFF''
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray'ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Kerem İnan'dan İrfan Can Kahveci tepkisi geldi. Arda Turan'ın daha önce benzer bir olaydan ceza aldığını ifade eden İnan, İrfan Can'ın da ceza alması gerektiğini savundu.

"YAZIKLAR OLSUN TFF"

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"Arda Turan, görüntülerden dolayı ceza aldı. İrfan Can Kahveci de görüntülerde küfür ediyor. Sonuç? Bu cezalar sadece Galatasaray'a gelince mi var? Fenerbahçeli futbolcuya neden yok? Yazıklar olsun TFF! Kurullar istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz'in doğum günü kutlamasında sosyal medyaya düşen bir video ile gündem haline gelmişti.

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Arda Turan İrfan Can Kahveci fenerbahçe galatasaray kutlama erden

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