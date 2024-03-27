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İrfan Can Kahveci sezon sonunda ayrılıyor! Yeni takımını bile açıkladılar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.03.2024 09:07
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Fenerbahçe'de bu sezon adeta küllerinden doğan ve kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci'nin sezonun tamamlanmasıyla birlikte takımdan ayrılması beklenirken, milli yıldız için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yıldız ismi İrfan Can Kahveci, inişli çıkışlı sürdürdüğü ve zaman zaman taraftarlar tarafından tepkilere maruz kaldığı Fenerbahçe'de bu sezon kariyer sezonunu yaşarken şu ana kadar 39 maçta 2277 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu bu süre içinde skora 14 gol ve 11 asist ile katkı sağladı.

'TAKIMDAN AYRILIYOR' İDDİASI...

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Bu performansıyla bir çok dev kulübü peşine takan yıldız oyuncu sezonun sona ermesiyle birlikte Rus kulüplerinden CSKA Moskova'ya imza atmaya hazırlanıyor. İddiaya göre Rus ekibi milli futbolcu için ciddi miktarda bonservisi gözden çıkarmış durumda. Fenerbahçe ise yeteri teklif gelmesi halinde transfere onay vermeye sıcak bakıyor.

FRANSA'DAN DA TALİPLER VAR

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Fenerbahçe'de bu sezon yüksek bir skor katkısıyla oynayan İrfan Can Kahveci'nin Fransa'dan da talipleri var. Yaz aylarında birkaç Fransız kulübünün 28 yaşındaki futbolcu için sarı lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor.

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