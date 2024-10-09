İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel için karar çıktı! Ayrılacakları iddia edilmişti... Sözleşme görüşmeleri başlıyor!

Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerine başlıyor.

GÖRÜŞME MİLLİ ARADAN SONRA

Fenerbahçeli idareciler milli ara sonrası iki futbolcuyla da yeni sözleşme önererek masaya oturacak.

İRFAN CAN'IN RAKAMLARI

2023-24'te kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 18 gol, 12 asistlik istatistik yakalamıştı. Milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla toplamda ise 140 maça çıkarak 30 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.

OSAYI'NİN RAKAMLARI

Bright Osayi-Samuel ise 500 bin euro bonservis bedeliyle Queens Park Rangers'tan transfer edilerek 145 maçta 7 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

Ayrıca, Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun sözleşmeleri de haziran ayında sona erecek.