İrfan Can Kahveci'ye ezeli rakip talip oldu! Fenerbahçe 'evet' derse imzayı atacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçen sezon gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran İrfan Can Kahveci bu sezon Mourinho tarafından çok da tercih edilmemişti. Ocak ayında Fenerbahçe ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatan İrfan Can için ezeli rakip devreye girdi.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor'un, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci'yi gözüne kestirdiği iddia edildi. Fatih Tekke'nin sezon sonunda Fenerbahçe'ye teklif yapılmasını istediği öğrenildi.

TAKIMDA MUTSUZ DURUMDA

Ocak ayında sözleşme uzatmasına rağmen forma şansı bulamadığı için mutsuz olan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin göndermesi durumunda Trabzonspor'a imza atabilir.