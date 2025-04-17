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İrfan Can Kahveci'ye ezeli rakip talip oldu! Fenerbahçe 'evet' derse imzayı atacak

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.04.2025 13:59
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de geçen sezonun yıldızı İrfan Can Kahveci'ye ezeli rakip talip oldu. Bu sezon Mourinho'nun çok fazla oynatmadığı milli oyuncu, geçtiğimiz Ocak ayında Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmıştı. Buna rağmen takımda oynayamadığı için mutsuz olan İrfan Can için sürpriz bir takım devreye girdi.

İrfan Can Kahveci'ye ezeli rakip talip oldu! Fenerbahçe 'evet' derse imzayı atacak
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçen sezon gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran İrfan Can Kahveci bu sezon Mourinho tarafından çok da tercih edilmemişti. Ocak ayında Fenerbahçe ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatan İrfan Can için ezeli rakip devreye girdi.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

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Gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor'un, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci'yi gözüne kestirdiği iddia edildi. Fatih Tekke'nin sezon sonunda Fenerbahçe'ye teklif yapılmasını istediği öğrenildi.

TAKIMDA MUTSUZ DURUMDA

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Ocak ayında sözleşme uzatmasına rağmen forma şansı bulamadığı için mutsuz olan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin göndermesi durumunda Trabzonspor'a imza atabilir.

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