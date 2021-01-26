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İrfan Can, transfer için kararını verdi!

26.01.2021 09:33 | Son Güncelleme:
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İrfan Can, transfer için kararını verdi!

Transferin 1 numaralı gözdesi 25 yaşındaki oyuncu kararını verdi... Fenerbahçe, başarılı oyuncu için devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar da Medipol Başakşehir'e farklı alternatifler sunmaya devam ediyor. İrfan'a yakın kaynaklar ise "%99 Galatasaray'a gidiyor." bilgisini paylaşıyor.

Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir süren pazarlıklarda Galatasaray, Milli yıldızın bonservisi için Başakşehir’e farklı alternartifler sunuyor. Sarı-Kırmızılılar’ın son teklifi ise 5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay şeklinde... Başakşehir, Galatasaray’ın bu teklifine henüz yanıt vermiş değil.

EN BÜYÜK TALİP MARSİLYA

Fenerbahçe de İrfan Can Kahveci için devreye girdi. Sarı-Lacivertliler, Başakşehir’e bir yazı göndererek İrfan Can Kahveci’ye talip olduklarını bildirdi. Bu görüşme için randevu istedi. Başakşehir de bunu kabul etti. Fenerbahçe’nin teklifinin ise takas artı bir miktar para olacağı belirtildi. Avrupa’dan da talipleri olan 25 yaşındaki oyuncu için ise en ciddi teklif Fransız ekibi Marsilya’dan…

BAŞAKŞEHİR’DE KALMASI ZOR...

Bu transferde İrfan Can Kahveci’nin kararı etkili olacak. İrfan Can’a yakın kaynakların verdiği bilgilere göre; başarılı orta saha oyuncusunun Başakşehir’de bu saatten sonra kalmasının çok zor olduğu yönünde... Aynı kaynaklar İrfan Can Kahveci’nin %99 Galatasaray’a gideceğini dile getiriyor. Süper Lig’de transfer dönemi ise 1 Şubat tarihinde sona eriyor. (Akşam)

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Fenerbahçe’de bundan kralı var ozan tufana sahip çıksın yeter Fatih terim kendi pis işlerini yaptırmaya alıyor buadamı koş Oğlum koş koş oğlum koş Yat pres yap :))
fenere girsin.zaten fener fiyat artttırmak için devreye girdi alacağı falan yok yani.gs kanma bu oyunlara.göksel aramıştır aliyi devre girermiş gibi yapın fiyatı artsın diye alininde arayıpda bulamadığı şey zaten
yüzde 99 gs diyorlarsa tamamdır o iş FENERBAHÇE de :)

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