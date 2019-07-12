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Irina Shayk: Ben mükemmel değilim

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 12.07.2019 10:31 | Son Güncelleme

Bradley Cooper’dan ayrıldıktan sonra ilk kez röportaj veren Irina Shayk, evlilik, annelik ve modellik hakkında konuştu. Evliliğe inandığını söyleyen Shayk, “Ben mükemmel değilim. Bazen hiç model gibi görünmüyorum” dedi.

Irina Shayk: Ben mükemmel değilim

Ünlü süper model Irina Shayk, Bazaar dergisinin dijital sayısı için objektif karşısına geçti.

Bradley Cooper’dan ayrıldıktan sonra ilk kez röportaj veren 33 yaşındaki Rus model, ayrılığı hakkında konuşmamayı tercih etti. Özel hayatını sır gibi saklayan Shayk, hayatının neden merak edildiğiyle ilgili şunları söyledi: “Bence insani bir şey: Sahip olamazsanız sahip olmak istersiniz. Bir perde var ve o perdeyi açmak istiyorsunuz.”

Cooper ile dört yıllık birliktelik yaşayan, ancak evlenmeyen Shayk, “Evliliğe inanıyor muyum? Evet, tabii ki. Evliliğe karşı olanlardan değilim” dedi.

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Bradley Cooper ile birlikteliğinden 2 yaşında Lea De Seine adında bir kızı olan Shayk, ebeveynlik felfesini şöyle açıkladı: “Çocuklarınız için gerçekten kendiniz olmak zorundasınız, aksi halde bir yalanın içinde yaşarsınız.”

GERÇEK BİR İNSANIM

“Bana anne olduğunuz için neden daha uzun etek giymek zorunda olduğunuza dair bir neden söyleyin. Hayır. Buna inanmıyorum” diyen ünlü model, “Neden olduğunuz kişiyi değiştirmeniz gereksin ki? Sırf anne olduğunuz için nasıl farklı hissedersiniz? Bana bir neden söyleyin. Buna inanmıyorum” şeklinde konuştu.

Dünyanın en beğenilen modellerinden biri olan Shayk, “Ben mükemmel değilim. Kötü cilt ve kötü saç günlerim var. Bazen hiç model gibi görünmüyorum. Ben sadece gerçek bir insanım” ifadesini kullandı.

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