Irina Shayk ile Ronaldo'nun neden ayrıldığını açıkladı

Rus aktris ve televizyon sunucusu Viktoriya Bonya, yaptığı programda Ronaldo'nun Rus model Irina Shayk ile ilişkisinin reklam amaçlı olduğunu söyledi. Bonya, ''Cristiano Ronaldo ile Irina Shayk, 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme bittiğinde ayrıldılar. Şimdiki kadınlar her şeyi yapmaya hazırlar. Ronaldo'nun şu andaki kız arkadaşı da bildiğim kadarıyla sözleşmeli. Ben böyle bir şeyi hayatta yapamazdım. Gerçek bir aile ve gerçek bir koca isterdim'' diye konuştu.

Juventus'ta forma giyen süperstar Cristiano Ronaldo şuanda Georgina Rodriguez ile birlikte. Güzel model Irina Shayk ise dünyaca ünlü oyuncu Bradley Cooper ile beraber ve bir de çocukları var.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile aşk yaşayan ünlü model Irına Shayk, ilişkilerinin neden bittiğini şu sözlerle açıklamıştı:

''Hakkımızda çok şey yazıldı, çizildi. Ama işin gerçeği Cristiano, beni bir çok kadınla aldattı. İlişkimizi bitiren buydu.''





