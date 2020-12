Irkçı şaka affedilmedi! Monster Hunter vizyondan kalktı

Yönetmenliğini ve senaristliğini Paul W.S. Anderson’un üstlendiği sevilen oyun serisi Monster Hunter'dan uyarlanan aynı isimli film, geçtiğimiz günlerde Çin'de vizyona girdi ancak ırkçı bir şaka sebebiyle vizyondan kaldırıldı.

Monster Hunter, 4 Aralık tarihinde Çin’de vizyona girdi. Vizyona girmesiyle eleştiri oklarının hedefi olan film, vizyondan kaldırıldı. Monster Hunter filminin vizyondan kaldırılmasına neden olan ırkça şakada Çinli insanlarla dalga geçiliyor.

Filmde Çinli-Amerikalı olan oyuncu, “What kind of knees are these? Chinese.” şakası yapıyor. Bu şakanın "Chinese, Japanese, dirty knees, look at these" cümlesine bir gönderme olduğu düşünüldüğü için Çinli insanlar filmde yapılan şakaya tepki gösterdi.

Tepkinin ardından film Çin'de vizyondan kaldırıldı. Vizyondan kaldırılmasının ardından da filmin yapım şirketi o sahneyi filmden çıkardı ancak hala vizyona geri dönmüş değil. Yapımcı firma Constantin Film bir açıklama yayınlayarak resmi olarak özür diledi. Ancak, özür ve düzenlemelere rağmen Çin, Monster Hunter filmini yeniden vizyona sokmadı.