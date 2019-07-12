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İrlanda’da arılar paniğe neden oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 12.07.2019 07:36 | Son Güncelleme

İrlanda’da binlerce arının Limerick şehrine inmesi paniğe neden oldu. Şehre inen arıların toplu halde insanların arasında uçtuğu anlar görüntülere yansıdı.

İrlanda’nın Limerick şehri sokaklarında arılar paniğe neden oldu. Arıları gören İrlandalılar bir anda kaçıştı. Arıların sardığı bir işletmenin müdürü Angelina Brodziak “Çok panik vardı. Herkes bir anda kaçıştı. Biraz çılgınca” ifadelerini kullandı. Bir süre arıcılıkla uğraştığını belirten Brodziak, kraliçe arının yuvayı terk etmesi sonucu binlerce arının onu bulmak için dağıldığını belirtiyor.

BÜTÜN CADDE ARILARLA DOLUYDU

Kafenin penceresinden baktığında binlerce arının kafeyi sardığını ve cesaretini toplayıp dışarı çıkarak onları kayda aldığını belirten Brodziak, “Kafenin penceresinden dışarı baktım ve sokakta çok sayıda arı vardı. Muhtemelen yüzlerce, belki de binlerce. Bütün cadde arılarla doluydu” dedi. Brodziak, arıların onlara bir şey yapmadıkça zarar vermeyeceğini de belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İRLANDA Arı panik

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