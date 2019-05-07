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İrlanda'da eşcinsel penguenler ortaya çıktı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 07.05.2019 16:41 | Son Güncelleme

İrlandalı bir akvaryumdaki penguenlerin yarısından fazlası aynı cinsiyetten ilişki içerisinde olduğu ortaya çıktı. İrlanda'daki bir akvaryumda eşcinsel ve lezbiyen penguenler bir de şu anda yavru penguen yetiştiriyor.

İrlanda'da eşcinsel penguenler ortaya çıktı!

Dingle Oceanworld Aquarium'daki 14 penguenden sekizi aynı cinsiyetten çiftler halinde hayatlarına devam ediyor. Bekçiler son yıllarda eşcinsel ya da lezbiyen çiftlerin sayısının arttığını belirtirken aynı cinsiyetten penguen çiftlerinin birlikte seçtikleri yavru penguenleri yetiştirdiği de bilinenler arasında yer alıyor.

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Dingle Oceanworld Aquarium'un muhafazasındaki 14 penguenden sekizinin eşcinsel veya lezbiyen bir ilişkisi var.

Tuhaf bir tesadüfle, Kerry Akvaryumu'ndaki bekçiler, aynı cinsiyetten çiftlerin sayısının İrlanda'nın 2015'te eşcinsel evliliğini yasallaştırmasından bu yana artış gösterdiğini öne sürüyor.

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Irish Mirror'a verilen röportaja göre penguenlerin geçici bir erkek eşle ya da dişi eşle birlikte olup bir tane yavru ürettikten sonra eşcinsel eşiyle bir yavru yetiştirdikleri bile biliniyor.

Müdür Louise Overy açıklamalarında şunlaarı da söyledi: 'İki eşcinsel çiftimiz ve iki lezbiyenimiz var. Bir erkek penguene ya da bir kadın pengune cinsiyetleri bizler tarafından söylenemez, bu tamamen onlardan kaynaklanan bir durum ve biz bu durumu onları çiftleşirken ya da yavru üretmediğimiz zamanlar da gözlemlerken anladık.”

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"Akvaryumda 5 yıl önce bir tane olan eşcinsel çift sayısı şimdi dörde çıktı." diyen akvaryum müdürü açıklamasını noktaladı.

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