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Irmağın suyu siyaha büründü, balık ölümleri başladı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 18.08.2019 13:19 | Son Güncelleme

Bartın Irmağı'nın suyu, artan kirlilik nedeniyle siyaha bürünürken, toplu balık ölümleri başladı. Mahallelinin şikayetiyle Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ölü balıklardan numune alırken, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince de inceleme başlatıldı.

Irmağın suyu siyaha büründü, balık ölümleri başladı

Bartın Irmağı'nın Kozcağız beldesi bölümünden gelen yatakta, son günlerde artan kirlilik nedeniyle, suyun rengi siyaha döndü. Gölbucağı Mahallesi'nde oturanlar, Asma köprü altında da biriken çöp ve kötü koku nedeniyle, şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahalleli, toplu balık ölümleri ve kötü koku nedeniyle durumu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Irmakta yaşanan kirlilik üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Irmakta toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ölü balıklardan numune alıp inceleme başlattı.

Toplu balık ölümlerini gören mahalleli duruma tepki gösterdi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
bartın ırmağı

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