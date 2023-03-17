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Iron Man filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Robert Downey Jr efsanesi Iron Man filminin konusu ve oyuncuları

17.03.2023 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan Iron Man filmi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Robert Downey Jr hayranlarının heyecanla beklediği filmin konusu ve oyuncuları da ayrıca merak edildi. Tony Stark karakterinin hikayesinin anlatıldığı film bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Peki Iron Man filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Robert Downey Jr efsanesi Iron Man filminin konusu ve oyuncuları...

Iron Man filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Robert Downey Jr efsanesi Iron Man filminin konusu ve oyuncuları

Başrolünde Demir Adam (IRON MAN) karakterine hayat veren Robert Downey Jr.’ın yer aldığı 2008 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Jon Favreau oturuyor. Filmin bu akşam yeniden izleyiciyle buluşacak olması nedeniyle Iron Man filmi ile ilgili araştırmalar hızlandı. Peki Iron Man filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

IRON MAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan’da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar.

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Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony’nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.

IRON MAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

IRON MAN filminin oyuncu kadrosunda önemli isimler yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosu ise şöyle:

Robert Downey Jr. – Tony Stark/Demir Adam

Terrence Howard – Albay James “Rhodey” Rhodes

Gwyneth Paltrow – Virginia “Pepper” Potts

Jeff Bridges – Obadiah Stane / Iron Monger

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