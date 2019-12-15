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İş adamı 70 bin dolarını belediye çöplüğünde buldu! Konya'da akılalmaz olay!

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GÜNDEM  | Son Güncelleme

Konya'da, iş insanı Eyüp Güçlü'nün bankadan çekip poşet içerisine koyduğu 70 bin dolar, temizlik sırasında yanlışlıkla çöpe atıldı. Belediye ekiplerince toplanan çöplerin izini süren Güçlü, işçiler ile birlikte yaptığı aramada parayı bularak teslim aldı.

İş adamı 70 bin dolarını belediye çöplüğünde buldu! Konya'da akılalmaz olay!

Olay, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İş insanı Eyüp Güçlü, bankadan çektiği 70 bin doları bir poşet içerisine koyarak iş yerine geldi.

İş yerinin temizliği ile ilgilenen görevli, içerisine bakmadan poşeti çöpe attı. Poşeti bıraktığı yerde bulamayan Güçlü, poşetin çöpe atıldığını öğrendi. Çöp konteynerine bakan Güçlü, çöplerin de Karatay Belediyesi ekiplerince toplandığını gördü.

GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Güçlü, çöp aracının plakasını belirledi. Karatay Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen Eyüp Güçlü, çöp kamyonunun Kaşınhanı bölgesindeki depolama alanına çöpleri boşalttığını öğrendi.

TONLARCA ÇÖP İÇERİSİNDE PARASINI ARADI

Güçlü, görevlilerle birlikte tonlarca çöpün içinde saatlerce 70 bin dolar bulunan poşeti aradı. 70 bin doların bulunduğu poşeti bulan Eyüp Güçlü büyük sevinç yaşadı. 70 bin dolar, tutanak karşılığında Eyüp Güçlü’ye teslim edildi. (DHA)

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konya eyüp güçlü dolar

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
helal paraymış
Ne alaka yav, toplamış işçilerini çöpe sokmuş.
nasıl olsa düşecek dayı boşuna arama
Son 20 yilda ne kadar düşmüş. Düşecek diyorlar sende yiyorsun HULOO..
başına zam olarak düşecek
şansa bak
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