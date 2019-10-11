İş başvurusu reddedildi! Sebebi ise Instagram pozları

Tüm dünyada işverenlerin işe alım kriterleri farklı. Bu kriterler kimi zaman yasalarla da belirlenmiş durumda. Örneğin ABD'de fotoğraflı öz geçmiş istemek, yaş ve özel hayat soruları sormak yasak. Ayrımcılığın önüne geçmek için devletler ve çalışma bakanlıkları bu tür önlemler alsa da, işverenler her zaman kendi kriterlerini uygulamanın bir yolunu buluyor.

Bu kuralsızlık örneklerinden en yakını geçtiğimiz günlerde yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri, Texas'ta yaşayan Emily Clow adlı genç kadın bir pazarlama şirketine iş başvurusunda bulundu. İşte o garip olay...



