İş bulamadı, hayatta kalmak için bulduğu yöntem pes dedirtti!

Rusya’nın Başkortostan Cumhuriyeti’nde yaşayan 20’li yaşlardaki Oleg isimli bir genç, iş bulamadığı ve yaşamını sürdürecek imkanlardan yoksun kaldığı için sıra dışı bir yola başvurdu. Uzun süre iş aramasına rağmen sonuç alamayan genç adam, barınacak yer ve düzenli yemek sağlayabilmek amacıyla bilerek suç işleyip hapse girmeyi planladı.

İŞ VE BARINACAK YER BULAMADI

Liseyi bitirdikten sonra askerlik görevini tamamlayan Oleg, Rusya’nın Ufa kentinde iş bulmak için yoğun çaba harcadı. Ancak yaptığı başvurulardan sonuç alamayan genç adam, kalacak bir yer ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak maddi imkandan yoksun kaldı. Giderek çaresizleşen Oleg, sonunda tutuklanmayı sağlayacak bir plan yapmaya karar verdi.

Geçtiğimiz yaz Ufa’da üç gün boyunca iş arayan genç adam, ilk girişimini bir otelde gerçekleştirdi. Sırt çantasında bomba olduğunu iddia ederek oteli havaya uçurmakla tehdit etti. Kendini bir odaya kilitleyip bomba taşıdığını bağırmasına rağmen kimse tehdidi ciddiye almadı. Bunun üzerine pencereden çıkarak olay yerinden ayrılan Oleg, planını uygulamak için başka bir hedef seçti.

HAVALİMANINDAKİ TEHDİT TUTUKLANMASINI SAĞLADI

Oleg’in ikinci girişimi Ufa Havalimanı’nda gerçekleşti. Terminalin ortasında sırt çantasını kaldırarak bomba taşıdığını ve patlatabileceğini bağıran genç adam, polis ve müzakerecilerin çağrılmasını talep etti. Güvenlik görevlileri, çantada herhangi bir patlayıcı düzeneğe dair belirti olmadığını fark ettikten sonra Oleg’i etkisiz hale getirerek polis gelene kadar yerde tuttu.

Yapılan incelemelerde çantada patlayıcı madde bulunamadı. Oleg, tutuklanmak amacıyla bilerek yalan söylediğini açıkça itiraf etti. Psikiyatrik değerlendirmede akıl sağlığının yerinde olduğu ve eylemlerinden tamamen sorumlu olduğu belirlendi.

PLANLADIĞI GİBİ HAPSE GİRDİ

Mahkeme, Oleg’i kamu güvenliğini tehlikeye atacak şekilde bilerek yanlış bomba ihbarında bulunmaktan suçlu buldu. Genç adam, üç yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı. Böylece planladığı gibi cezaevine giren Oleg’in artık düzenli olarak yemek yiyebileceği ve barınabileceği bir yer olacak.

Mahkeme kararında, sanığın yanlış ihbarın panik, korku ve kamu güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini bilmesine rağmen bunu kasıtlı olarak yaptığı vurgulandı. Bu tür eylemlerin can kaybı, maddi zarar ve toplumsal risklere yol açabileceği ifade edildi.