Ormanda tesadüfen bulundu! Değeri altınla yarışıyor, dev hali büyülüyor...

Trabzon’un Araklı ilçesinde ormanlık alanda avlanan bir kişi, alışılmışın dışında devasa bir oluşumla karşılaştı. Bir ağacın gövdesini neredeyse bütünüyle saran büyük ağaç uru, büyüklüğüyle görenleri şaşkına çevirdi. Uzmanlara göre bu yapı, bölgede bugüne kadar rastlanan en büyük örneklerden biri olabilir.

Gökçen Kökden

Araklı'da bir ormanda avcı Gökhan Özbay, ormanda ilerlediği sırada gövdesi olağan dışı şekilde şişmiş bir ağaç fark etti. Ağacın neredeyse tamamını kaplayan kütleyi cep telefonuyla görüntüleyen Özbay, denk geldiği manzaranın karşısında şok oldu.

Bilimsel adı “burl” olan ağaç uru, genellikle bakteri, mantar ya da fiziksel yaralanmalara karşı ağacın savunma mekanizması olarak ortaya çıkıyor. Hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu oluşan bu kütleler, zamanla olağanüstü boyutlara ulaşabiliyor. Türkiye’de özellikle Karadeniz Bölgesi’nde (Artvin, Rize ve Trabzon) ile Toroslar’da yaşlı ceviz ve kestane ağaçlarında görülen bu oluşumlar, doğanın hayatta kalma refleksinin çarpıcı örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Araklı’da bulunan örnek ise sadece biyolojik açıdan değil, ekonomik değeri bakımından da dikkat çekiyor. Bu tür ur yapıları, kesildiğinde içinden çıkan karmaşık ve estetik desenler (hareler) nedeniyle lüks mobilya ve otomobil iç tasarımında altın değerinde kabul ediliyor. Uzmanlar, bölgedeki bu devasa örneğin bilimsel incelemeye alınması gerektiğini vurguluyor.

