İş dünyasına yön veren CEO'lar t-MBA Zirvesi'nde gençlerle buluşacak

Bu yıl 5 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek olan Doğa Koleji t-MBA Zirvesi, geleceğin liderleri olacak gençler ile iş dünyasının önemli liderlerini bir araya getirecek. Türkiye’de iş dünyasına yön veren önemli CEO’lar sürdürülebilirlik ajandalarını aktararak dünyanın geleceği için gençlerle ilham verici fikirlerini paylaşacaklar.

Bundan 16 yıl önce t-MBA Eğitim Modeli ile Türkiye’de bir ilke imza atarak MBA programını liseye taşıyan Doğa Koleji, iş ve akademi dünyasından önemli isimlerin katılımıyla dünyanın en büyük amfi dersini gerçekleştirecek.

HER SEKTÖRDEN ÜST DÜZEY KATILIMCI YER ALACAK!

Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi tarafından organize edilen ve bu yılki teması “Liderlerin Sürdürülebilirlik Ajandası” olan t-MBA Zirvesi Renault MAIS CEO’ su Dr. Berk Çağdaş, Eti Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Polatoğlu, LC Waikiki E Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, Vodafone İcra Kurulu Üyesi Levent Gemici, W20 Kurucu Başkanı Dr. Gülden Türktan ve Yemek Sepeti CEO’su Mert Baki’ye ev sahipliği yapacak.

T-MBA İLE DÜNYANIN GELECEĞİ İÇİN LİDERLER YETİŞİYOR

t-MBA’in lise düzeyi için yeniden kurgulanmış üniversite MBA modeli olduğunu belirten Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can “Bu yıl akademimiz hepimizin gündeminde ilk sırada yer alan sürdürülebilirlik temasını işliyor. Gençlerin de oldukça duyarlı olduğu ve okulumuzda pek çok proje gerçekleştirdiğimiz ‘sürdürülebilirlik’ konusunda şirketlerin ajandalarını paylaşmaları ufuk açıcı olacak. Günümüzde şirketlerin, girişimlerin, liderlerin değer yaratan ve yaşadığımız dünyayı önceliklendiren iş modellerine dönüşlerine hepimiz daha sık şahit oluyoruz. Zirve bu açıdan da bizler için oldukça değerli. Katılımcı iş insanlarına ve gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

t-MBA programı, lise düzeyi için kurgulanmış üniversite MBA modeli olarak Türkiye’de uluslararası akreditasyona sahip ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan tek lise eğitim programı olma özelliğine sahip.

Uluslararası bir eğitim kurumu olan Pearson tarafından onaylanan model, Türkiye’de sadece Doğa Koleji tarafından sunuluyor. t-MBA eğitim modelinin en önemli kazanımı olan Liderlik Akademisi ile öğrenciler liderlik vasıflarını lise çağında öğrenerek iş dünyasına hazır bireyler olarak yetişiyor.

