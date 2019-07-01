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İş dünyasında kediler olmaz demeyin! İşte çalışan kediler

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 01.07.2019 11:30 | Son Güncelleme

Sadece köpekler çalışmıyor, kedilerin de iş dünyasında olduğunu kanıtlayan bu fotoğraflar, sosyal medyada paylaşıldı. Kimi güvenlik görevlisi kimi de terapist. İşte iş dünyasının kedileri...

İş dünyasında kediler olmaz demeyin! İşte çalışan kediler

Köpekler işi olan tek evcil hayvanlar değil. Bu bir sürpriz olabilir, ancak bazı kediler de pençelerini kirletmekten de çekinmiyor. Ve sadece mam yiyip yatmaktan daha önemli şeyler yaptıklarını kanıtlamak için insanlar en çalışkan kedilerin resimlerini sosyal medyada yayınlıyorlar. Bazıları, sahiplerinin bir garaj satışı yapmasına yardımcı olurken, bazıları ise yoğun bir şekilde fare avı yapmakla meşgul, ancak büyük veya küçük olursa olsun, çabaları her zaman takdir edilesi ve inanılmaz. Sizler için işi olan kedileri bir araya getirdik.

İşte iş dünyasının kedileri...

1 Kamyon sürücüm aynı güvenlik yeleğini giydikleri Dixie adında bir kediye sahip

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2 İzlanda'da...

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3 Garaj satışı yapmanın en iyi yolu

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4 Bu sokak kedisi huzurevinde işe girdi

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5 Bir zamanlar sığınaktaydım ve şimdi ben bir polisim. hayallerinizin peşinden koşun. İmza, Pawfficer Çörek

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6 Güvenlik Görevlisi

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7 Meowtain Kurtarma, her zaman yanında...

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8 Kedi Tarama Yardımcısı

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9 Bir kütüphanede çalışan bu kedi, kovuldu ve geri alınması için imza kampanyaları bile düzenlendi.

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10 İnanılmaz hemşire kedi

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Rademenesa 2 aylıkken iltihaplı bir solunum yolu teşhisi kondu. Sıkıntıdan kurtuldu ve şimdi hayvan barınağında yaşıyor ve diğer hasta hayvanları tekrar sağlığa döndürmeye çalışıyor

11 Hırdavat mağazasında çalışan kedi

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12 Albayın hizmetinde!

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13 Mağaza Güvenliği

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14 O insanları selamlıyor.

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15 Doktor seni görecek Miyav!

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16 Her zaman banyoya ihtiyacı var gibi görünen Nevada Demiryolu kedisi 'Dirt' ile tanışın

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17 Turuncu sert şapka giyen bir kedi

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18 Tama, Japonya'daki Kishigawa hattındaki Kishi İstasyonu'nda İstasyon Ustası ve İşletme Görevlisi olduğu için şöhret kazanmış bir dişi Calico kedisiydi.

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19 Oscar, polis karakolu kedisi

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20 Terapi kedisi

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21 Hennessy, her zaman içki dükkanımda ayın çalışanı olur

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22 Oscar, evrak işlerimizde ve kamyon onarmada bize yardımcı olan bir kedi

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23 Korsan Pisi, en çok müşterileri tırmalamayı seviyor

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24 Bu kedi, yerel bir evcil hayvan mağazasında yöneticidir

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25 Özel Hamamböceği Yöneticisi

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