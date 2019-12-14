İş görüşmesine giderken sakın bu 12 şeyi yapmayın!

İş görüşmeleri her zaman önemlidir. Özellikle görüşmedeki ilk izlenim, karşı tarafın size karşı olan düşüncelerinin oluşması için önemlidir. Hatta bazı uzmanlar ilk izlenimim için saniyenin onda birinin bile yeterli olabileceğini söylüyor. Tabii ki iyi bir CV iyi bir kariyer için önemli. Ancak olarak iş görüşmesindeki haliniz, tavrınız, kıyafetinizden konuşma şeklinize kadar olan her şey başvurduğunuz pozisyona alınıp alınmayacağınızı belirliyor. Bu nedenle iş görüşmelerine giderken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor. Bunun da ötesinde asla yapmamanız gereken bazı şeyler var. Biz de iş görüşmesi anında, öncesinde ya da sonrasında asla yapmamanız gereken şeyleri listeledik. 1. ÇOK AĞIR KOKULAR SÜRMEYİN Bilim insanların, kişilerin yüzde 30’unun çok ağır parfümlerden hoşlanmadığını belirtiyor. Bu tip parfümler hassas insanlarda baş ağrısına neden olabiliyor. Hatta mide bulantısı ve gözlerde yanma bile görülebiliyor. Ya gelecekteki iş vereniniz bu insanlardan biriyse? Böyle bir durumun yaşanmasını istemezseniz, çok ağır bir parfüö ya da losyon kullanmamaya dikkat edin. Ancak mutlaka hoş kokmaya özen gösterin.



2. GÖRÜŞMEDEN ÖNCEKİ GECE UYKUZUNU İYİ ALIN Bugün, akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar olmadan hayatımızı hayal etmek zor. Özellikle gece yatmadan önce mutlaka sosyal medyaya bir göz gezdiriyoruz. Ancak bir iş görüşmesinden önce, bunu yapmamanız kesinlikle daha iy olacaktır. Çünkü cihazınızın ekranının yaydığı mavi ışık, uykusuzluğa neden olabilir. Bu da sizin yorgun görünmenizi tetikler. Uykusuzluk nedeniyle gözlerinin altında koyu halkalar olan bir insan iyi bir izlenim bırakamaz. Ayrıca, uykusuzluk düşünme sürecinizi yavaşlatır ve soruları doğru ve hızlı bir şekilde cevaplayamazsınız.

3. İK UZMANIYLA FLÖRTLEŞMEYİN 20 yıllık deneyime sahip olan İK uzmanı Susan P. Joyce, iş arayanların itibarını mahvedebilecek sorunların bir listesini yaptı. Buna göre yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri bir İK temsilcisi ya da ofisteki biriyle flört etmeye çalışmak. Görüşmeyi beklerken diğer insanların medeni durumunu sormaktan ya da bir fincan kahve içmekten kaçının. Bu işverenin gözünde sizin iş görüşmesini ciddiye almadığınız izlenimi yaratabilir.

4. KİŞİSEL SORUNLARINIZI YA DA HAYATINIZI ANLATMAYIN İş görüşmelerinde kişisel problemlerinizde ve hayatınızın sorunlarından bahsetmek karşı tarafa itici gelebilir. Çünkü bir iş görüşmesi içerisindesiniz ve aslında sizin çalışma potansiyeliniz değerlendiriliyor. Ancak hayatınızdaki sorunlardan bahsetmeye başlarsanız, bu durum işverenin sizin hakkınızda “sorunları olduğu için işe odaklanamaz” şeklinde düşünmesine neden olabilir. Dost canlısı yaklaşmak istiyor olabilirsiniz ancak çalışacağınız kişilerle aranızda her zaman bir mesafe olmasında fayda var. Bu sizin ne kadar profesyonel bir iş anlayışınız olduğunun da bir göstergesidir.



5. YANINIZA SU ALIN Evden ayrılmadan önce, çantanıza bir şişe su koymanızda fayda var. Görüşme sırasında gergin olabilir ve su içmek isteyebilirsiniz. Çünkü gerginlikten ağzınız kuruyabilir. Kuru dudaklar ise yorgun ve hasta görünmenize neden olur.

6. DUYGULARINIZI KONTROL EDİN İş görüşmesinden önce heyecanlı ya da gergin hissedebilirsiniz. Bu normal ancak bunu kontrol altına almadığınız durumda vücut ısınız yükselir ve terlersiniz. Terli avuç içi, ıslak tişört ve parlak bir alın ise bir iş görüşmesinde asla olmaması gereken şeylerdir. Bu işverenin gözünde sizin kendinize güvensiz olduğunuz izlenimini yaratabilir. Ya da gerginliğiniz yüzünden karşı taraf bir şeyler sakladığınızı düşünebilir. Gergin hissediyorsanız kendinizi telkin edin ve bir bardak soğuk su için bu vücut ısınızı biraz düşürür.

7. MAİL ADRESİNİZ PROFESYONEL OLSUN Ticari yazışmalarınız için daha kurumsal bir e-posta adresiniz olması daha iyi. E-posta adresinin adı doğrudan adınızla bağlantılı olmalı. Bu sizi daha profesyonel gösterir, işverenin sizi tanımasını kolaylaştırır. Takma ad ile alınmış e-mailler ise kesinlikle karşı tarafa sizin profesyonel olmadığınız izlenimini verir.



Ayrıca zaman zaman Skype üzerinden de görüşmeler yapılıyor. Düzgün bir mail adresi Skype görüşmelerinde de işinize yarar.

8. KENDİNİZİ İFADE EDERKEN DOĞRU KELİMELERİ SEÇTİĞİNİZDEN EMİN OLUN Birçok insan, özellikle iş görüşmelerinde “Afedersiniz” dememeleri gerektiğini bilir. Çünkü bu kelime onların başkalarının gözünde kendine güvensiz ve zayıf görünmelerini sağlar. Elbette ki, kibar biri olabilirsiniz ve tabii ki “afedersiniz” dediğiniz için her zaman “zayıf” gözükeceksiniz diye bir kural yok. Ancak yine de iş görüşmeleri sırasında bu kelimeyi kullanmamanızda fayda var. Bunun yanı sıra sosyal statünüzü düşürebilecek bir ifade daha bulunuyor; “Sadece sormak istedim” veya “Sadece açıklığa kavuşturmak istedim”. Bu ifade şekli ise karşımızdaki kişiye tüm avantajları sağlıyor.

9. ELİNİZDE KAHVEYLE İŞ GÖRÜŞMESİNE GİTMEYİN Kahveyi çok seviyor olabilirsiniz. Ancak görüşmelere kahve götürmenizin hiçbir mantığı yok. Bu yalnızca, görüşme sırasında dikkatinizi dağıtır. Kahve içmekle meşgulken bir soruyu kaçırabilir ya da vereceğini cevaba odaklanamayabilirsiniz. Bunun yanı sıra insan kaynakları temsilcisinin orada bulunmaması ihtimaline karşı anınıza varsa kartvizitinizi almanızda fayda var.

10. ÇANTANIZ DERLİ TOPLU OLSUN İş görüşmesinden önceki gün çantanızın içeriğini kontrol edin ve gereksiz tüm şeylerden kurtulun. CV’nizin bir kopyasını veya başka bir şeyi almaya çalıştığınızda çantanızın içinden anahtarlarınızın düşmesi utanç verici olabilir. Ayrıca, bu karışıklık sadece işvereninize düzensiz bir kişi olduğunuzu söyler; bu hiç iyi bir şey değildir.

