İş sonrası yemek yaparken daha çok yorulmamanızı sağlayacak 10 pratik tarif

1. Sebzeli Wrap

2. Fırında Tatlı Patates Cipsi

Tortillanın içine humus, avokado, ince ince doğradığınız sebzeleri koyduğunuz bu wrap lezzetli ve sağlıklı. İçeriğinde bulunan besinler hem enerji veriyor hem de tok tutuyor. Pratiklik konusunda da sizi üzmeyecek bir tarif bu. Ayrıca vegan bir içeriğe sahip.



Tatlı patates, A ve C vitamini yönünden zengin. Ayrıca lifli gıdalardan biri. Bu leziz ve besleyici ürün veganlar için de uygun. Bu tarifi yapmak oldukça basit. Patatesleri ince kesip üzerine yağ gezdiriyoruz. Tuz ve kırmızı biberle baharatlandırıp fırına gönderiyoruz. Yemek yanına güzel bir eşlikçi olacak cips çok lezzetli!

3. Kinoalı Sebze Pilavı



Kinoalı sebze pilavı lezzetli olduğu kadar pratik bir yemek. Besleyiciliği yüksek pilavı yorulmadan şipşak hazırlayabileceksiniz. Kinoayı haşlama süresinde hazır olacak pilav için ayrı bir yerde sebzeleri zeytinağında soteliyoruz. Bu karışıma kinoayı de ekleyip soya sosuyla tatlandırıyoruz. Bu kadar hızlı ve basit işte!

4. Mercimek Köftesi



Kırmızı mercimek ve ince bulgurun bir araya geldiği mercimek köftesi lezzetiyle öne çıkan tariflerden. Salçası ve baharatları da eklendi mi bu köfte diğer köftelere taş çıkarır. Hazırlanması da çok pratik aslında. Hızlıca pişirip şekil vereceğiniz mercimek köftesi, akşam yemeği sofranıza lezzet katacak!

5. Izgara Sebze Salatası



Akşam yemeği için hem hafif hem de hızlı bir tarif verelim mi? Bu tarif hem de vegan! Tarif için ihtiyacınız olan birkaç sebze. Kabak, patlıcan, kapya biber gibi sebzeleri ızgarada pişirmekle başlıyoruz. Piştikten sonra kaseye alıp zeytinyağı ve sirke ekliyoruz. İşte bu kadar kısa sürede sebzeli salatamız hazır!

6. Tofulu Noddle



Veganlar için tofunun yeri ayrı. Protein yönünden zengin tofuyu noddle ile birleştirerek hem besleyici hem de kolay bir tarif hazırlayabilirsiniz. Yapmanız gereken susam yağında tofu ve sebzeleri sotelemek. Buna soya sosunu da ekledik mi iyice lezzetleniyor. Son olarak noddle ekleyip karıştırıyoruz.

7. Vegan Çorba



Çorba en güzel akşam yemeklerinden. Hele bir de sebzeli olursa tadından yenmez. İçine kabak, havuç, patates koyabileceğiniz çorbayı zeytinyağı ve biraz karabiberle tatlandırabilirsiniz. Hızlıca hazırlanacak çorba özellikle kış aylarında içinizi ısıtacak!

8. Köz Patlıcanlı Makarna



Lezzetine doyamayacağınız bir makarna tarifine ne dersiniz? Evde tam buğday makarna ve köz patlıcan varsa kolayca yapabileceğiniz tarifi isterseniz sarımsak, salça ile daha lezzetli hale getirebilirsiniz. Makarnayı haşlarken bir yandan da sosunu hazırlayabilirsiniz. Zeytinyağında sarımsakları kavurup üzerine köz patlıcanları koyuyoruz ve haşlanan makarnayla birleştiriyoruz. Bu makarnanın lezzetine doyamayacağınız kesin ama yine de dikkatli yerin deriz!

9. Mantarlı Sandviç



Akşam öyle büyük bir şeyle uğraşmayayım, hızlı ve hafif bir şeyler hazırlayayım diyorsanız o zaman güzel bir sandviç yapabilirsiniz. Mantar seviyorsanız bu sandviçe de bayılacağınız kesin. Lezzeti şahane olsa da hazırlanması çok kolay. Mantarları sirke ve kekikle marine ettikten sonra pişiriyoruz. Ve ekmek arasına koyup afiyetle yiyoruz!

10. Vegan Taco



Vegan taco mu olur diye düşünmeyin, bal gibi de olur. Hatta çok da lezzetli olur! İçine haşlanmış fasulye, avokado, kapya koyabileceğiniz takolarla güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.