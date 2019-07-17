Mynet Trend

İş vaadiyle kandırıp üzerine şirket kurdular

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 17.07.2019 11:30 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yaşayan İbrahim Demir, 10 yıl önce iş vaadiyle Ankara’ya çağrılarak bir kağıda imza attırıldı. 10 yıl sonra gelen cep telefonu mesajı ile dolandırıldığını anlayan Demir, adına kurulan şirketin 1 milyon TL vergi borcu olduğunu öğrendi.

Gaziantep’te yaşayan 32 yaşındaki İbrahim Demir, 10 yıl önce bir yakınının aracılığıyla görüştüğü kişiler tarafından "iş vereceğiz" denilerek Ankara’ya çağrıldı. Kendisine çeşitli evraklar imzalattırılarak kimlik fotokopisi alınan İbrahim Demir’in adına akaryakıt şirketi kuruldu. Demir, bu olaydan 10 yıl sonra telefonuna haciz ile ilgili gelen bir mesajla dolandırıldığını öğrendi. Mesajı görünce büyük bir şok yaşayan Demir, konuyu araştırdığında ise adına kurulan akaryakıt şirketinin yaklaşık 1 milyon TL tutarında vergi borcu bulunduğunu tespit etti.

İŞ UMUDUYLA BAŞLADI

Gaziantep’te 16 yıl önce evlenen İbrahim Demir, mobilya imalathanesinde çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Doğan çocuklar ile maddi yükü artan İbrahim Demir, o süreçte mobilya imalatından da ayrılmak zorunda kaldı. Bir süre boşta geçen İbrahim Demir, yengesinin aracılığıyla Ankara’ya gitti. Burada görüştüğü kişilerin verdiği formu dolduran İbrahim Demir, bazı evraklara da imza atarak, kimlik fotokopisini şahıslara bıraktı. Gaziantep’e dönen İbrahim Demir, aylarca Ankara’dan gelecek iş haberinin umuduyla yaşadı. Buradan umudunu kesen Demir, geçici işlerde çalışmaya başladı.

10 YIL SONRA GELEN MESAJ ŞOKE ETTİ

Birçok iş değiştiren İbrahim Demir, asgari ücretli işlerde çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya çalıştı. Yaklaşık 10 yıl sonra vergi dairesine 1 milyon TL borcu bulunduğu yönünde gelen mesaj ile büyük bir şok yaşayan Demir, konuyu araştırdığında ise adına akaryakıt şirketi kurulduğunu ve devlete 1 milyon TL’lik vergi borcu olduğunu tespit etti. Mesajın ardından çalıştığı akaryakıt istasyonundaki maaşına da haciz gelen Demir, parasının büyük bir bölümünün kesilmesi nedeniyle bu işten de ayrılmak zorunda kaldı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Babasına ait tek odalı evde eşi ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan İbrahim Demir, 13 yaşındaki kızını ise bakamaması nedeniyle dedesinin yanına gönderdi. Elektrik ve suyu da kesilen Demir ailesi şimdi yiyecek ekmek bulamıyor. Gündelik işlerde çalışan İbrahim Demir, komşularının yardımıyla yaşam mücadelesi veriyor.

Yaşadıkları nedeniyle 2 kez intihar etmeyi düşündüğünü belirten İbrahim Demir, karısı ve çocukları için intihardan vazgeçtiğini belirterek, "Bundan 10 yıl önce yengemin aracılığı ile bana iş bulacaklarını söyleyen kişiler beni Ankara’ya çağırdı. Ben de bindim otobüse gittim. Orada beni daha önce hiç görmediğim biri karşıladı, beni bir yere götürerek bazı evraklar imzalattı. Sonra 'Sen git biz sana haber vereceğiz' dedi. Ben de Gaziantep’e döndüm. 10 yıl sonra telefonuma bir mesaj geldi ve 'telefonun hacizlidir' dediler. Ben de bunu araştırmak için maliyeye gittim. Bana '1 milyon TL vergi borcun var' dediler. Adıma şirket varmış. Ben hayatımda doğru dürüst bankamatik kartı bile kullanmadım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. İntihar etmeyi bile düşündüm. Ama çocuklarım için vazgeçtim. 13 yaşında bir kızım var dedesinin yanına gönderdim ben bakamıyorum. Şu anda babamın tek göz odası olan evinde kalıyorum. Elektriğim kesik, suyum kesik,
Yetkililerden bana yardım etmesini istiyorum” dedi.

CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ EMİNE ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Döne Demir ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'dan yardım isteyerek, "Onu yengesi bu hale getirdi. Ona iş verecekler diye Ankara’ya gönderdi. Bu kadar borca batırdılar. Bizim yiyecek ekmeğimiz yok. Adımıza şirketler varmış. Biz komşuların verdiği yardımlarla geçiniyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’dan yardım istiyorum. Kızıma bakamadığım için ailemin yanına gönderdim. Kocamın kendisine bir şeyler yapmasından korkuyorum. Ne olur bize yardım edin” diye konuştu.

Kaynak: İHA

Fıkra gibi olay! Su kanalından geçip...Fıkra gibi olay! Su kanalından geçip...
İstanbul'da panik anları! Yer yarıldı, dumanlar yükseldi! İstanbul'da panik anları! Yer yarıldı, dumanlar yükseldi!
7.5, 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde depremler bekleniyor7.5, 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde depremler bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gaziantep şirket

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

Herkes yaşlandı, onlar gençleşti!

Herkes yaşlandı, onlar gençleşti!

'70 milyonluk talihli benim' demişti! Milli Piyango'dan açıklama geldi

'70 milyonluk talihli benim' demişti! Milli Piyango'dan açıklama geldi

Kan donduran iddia! Cesetlerini domuzlara yedirdiler

Kan donduran iddia! Cesetlerini domuzlara yedirdiler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultangazi'de yoldaki çatlaklardan çıkan duman paniğe neden oldu

İstanbul'da panik anları! Yer yarıldı, dumanlar yükseldi!

Kuzey Anadolu Fayı'nda 7.5, 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde depremler bekleniyor

7.5, 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde depremler bekleniyor

Bütün köy bu olayı konuşuyor! Acısına dayanamadı

Bütün köy bu olayı konuşuyor! Acısına dayanamadı

Sivas'ta 'Zebra çatal kuyruklu kelebek' görüldü

Sivas'ta ortaya çıktı! Gören telefona sarıldı

Rüyada para bulmak ne demektir? Rüyada para bulmak ile ilgili rüya tabirleri..

Rüyada para bulmak ne demektir? Rüyada para bulmak ile ilgili rüya tabirleri..

Gülben Ergen, Erol Köse’den tazminat kazandı

Erol Köse'ye 'Gulbengate' cezası! Gülben Ergen o davayı kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.