İş ve özel hayat dengesi nasıl kurulmalı?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, iş ve özel hayat dengesinin nasıl kurulması gerektiği noktasında birbirinden güzel önerilerde bulundu. Ayrıca başarının elde edilebilmesi için çok daha fazla çalışmaya şartlanmak da bu ayrımın ortadan kalkmasına yol açar. Ancak hem iş hayatının hem de özel hayatın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bu iki alanın birbirinden ayrılması gerekir. Çünkü çalışmanın neden olduğu stres kişinin hem özel hayatında hem de iş hayatında performansını olumsuz yönde etkiler.

PLANLI YAŞAMA

Hem iş hayatında hem de özel hayatta plan yapmak ve bu planlara disiplinli bir şekilde uymak özel hayat ile iş hayatı arasındaki ayrımı kolay bir şekilde yapabilmeyi sağlar. Sağlıklı bir plan yapmak ve buna uyabilmek için öncelikle hayatın her alanında öncelikleri belirlemek gerekir. Bu sayede hem uzun çalışma saatleri daha katlanılır hale gelir hem de özel hayatta düzen elde edilebilir.

Planlı bir yaşam ile beraber ortaya çıkabilecek kaos anları da ortadan kaldırılabilir. Her iki hayatta da düzenin elde edilebildiği durumlarda hem iş hayatı ve özel hayata daha az sarkar hem de özel hayat, iş hayatının içine girer. Bu sayede iş hayatında verim de arttırılabilir.