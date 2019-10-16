Mynet Trend

İş ve özel hayat dengesi nasıl kurulmalı?

Uzm. Dr. Burak Toprak Uzm. Dr. Burak Toprak
SAĞLIK  | 16.10.2019 13:58 | Son Güncelleme

Son yıllarda iş hayatı ile özel hayat arasındaki ayrım neredeyse ortadan kalkmaya yüz tutmaktadır. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve insanların her geçen gün daha kolay ulaşılabilir olması iş hayatının, özel hayata karışmasına neden olur.

İş ve özel hayat dengesi nasıl kurulmalı?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, iş ve özel hayat dengesinin nasıl kurulması gerektiği noktasında birbirinden güzel önerilerde bulundu. Ayrıca başarının elde edilebilmesi için çok daha fazla çalışmaya şartlanmak da bu ayrımın ortadan kalkmasına yol açar. Ancak hem iş hayatının hem de özel hayatın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bu iki alanın birbirinden ayrılması gerekir. Çünkü çalışmanın neden olduğu stres kişinin hem özel hayatında hem de iş hayatında performansını olumsuz yönde etkiler.

PLANLI YAŞAMA

Hem iş hayatında hem de özel hayatta plan yapmak ve bu planlara disiplinli bir şekilde uymak özel hayat ile iş hayatı arasındaki ayrımı kolay bir şekilde yapabilmeyi sağlar. Sağlıklı bir plan yapmak ve buna uyabilmek için öncelikle hayatın her alanında öncelikleri belirlemek gerekir. Bu sayede hem uzun çalışma saatleri daha katlanılır hale gelir hem de özel hayatta düzen elde edilebilir.

Planlı bir yaşam ile beraber ortaya çıkabilecek kaos anları da ortadan kaldırılabilir. Her iki hayatta da düzenin elde edilebildiği durumlarda hem iş hayatı ve özel hayata daha az sarkar hem de özel hayat, iş hayatının içine girer. Bu sayede iş hayatında verim de arttırılabilir.

DİKKAT DAĞITICILARDAN UZAKLAŞMAK

Dikkat dağıtıcılar düşünüldüğünde akla gelen ilk şey iş hayatını önemli ölçüde etkilediği ve verimsizliğe neden olduğudur. Ancak dikkat dağıtıcılar sosyal hayatın da sekteye uğramasına sebeptir. Dikkat dağıtıcıları hem iş hayatından hem de özel hayattan uzaklaştırmak o anda yapılmakta olan eyleme odaklanmayı sağlar. Özellikle sosyal medya platformları ve akıllı telefonlar günümüzün en büyük dikkat dağıtıcılarının başında gelir.

Sosyal medya ve teknolojik aletlere özel olarak ayrılacak zaman onları hem iş hayatında hem de özel hayatta bir dikkat dağıtıcı olmaktan çıkacaktır. Bu nedenle planlama yaparken onlara özel bir zaman ayırmak, hem onların yararlı ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasını hem de bu zaman dışında olumsuzluklara neden olmamasını sağlar.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

www.buraktoprak.com
Facebook: @psikiyatristburaktoprak
Instagram: @psikiyatristburaktoprak
YouTube – Psikiyatrist Dr. Burak Toprak

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Onların bekleme lüksü yok!Onların bekleme lüksü yok!
Mevsim geçişlerinde hastalıklar kapınızı çalmasınMevsim geçişlerinde hastalıklar kapınızı çalmasın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
psikoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Aydın! İki kardeşin korkunç oyunu!

Yer: Aydın! İki kardeşin korkunç oyunu!

Adana'da operasyon! 'Ben içiciyim' dedi yanındakileri ihbar etti

Adana'da operasyon! 'Ben içiciyim' dedi yanındakileri ihbar etti

Hıncal Uluç: Şenol Güneş o adam değil

Hıncal Uluç: Şenol Güneş o adam değil

Ünlü oyuncuları buluşturan sürpriz dizi! İşte ilk fragman

Ünlü oyuncuları buluşturan sürpriz dizi! İşte ilk fragman

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocukluk çağı vitiligo'sunda immünoterapinin önemi

Çocukluk çağı vitiligo'sunda immünoterapinin önemi

Canlı karaciğer naklinde dünyada ilk sıradayız!

Onların bekleme lüksü yok!

Gripten korunmak için ne yapmalı? Paketli gıdalara dikkat

Mevsim geçişlerinde hastalıklar kapınızı çalmasın

Bütün vücudum ağrıyor diyenler dikkat

Bütün vücudum ağrıyor diyenler dikkat

Estetik diş uygulaması nasıl yapılır? Gülüş tasarımı nasıl yapılır? Estetik diş uygulamaları yüz simanızı değiştiriyor

Bu uygulama yüz simasını değiştiriyor

Kas ağrısı neden olur? Kas ağrısı tedavisinde kuru iğne yöntemi

Kas ağrısı tedavisinde kuru iğne yöntemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.