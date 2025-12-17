Mynet Trend

3. yüzyıla ait! Baskın yapılan iş yerinden tarihi eserler çıktı

Karabük’te yürütülen bir tarihi eser operasyonunda Antik Mısır dönemine ait bir heykel bulundu. Heykelin milattan önce 3. ve 5. yüzyıllara ait olduğu değerlendirilirken, aynı zamanda 60 adet sikke,10 adet tarihi obje ve tarihi yüzükler de bulundu.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ve il merkezinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen 2 operasyonda 2 şüphelinin iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

ANTİK MISIR’DAN KALMA HEYKEL

İş yerlerindeki aramalarda şu eserler bulundu:

Milattan önce 3. veya 5. yüzyıla ait Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet heykel,
Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 60 adet sikke,
10 adet tarihi obje,
5 adet tarihi yüzük,
2 adet tarihi kolye ucu

ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER

Eserler arasında Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel büyük dikkat çekti.

Eserler arasında Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel büyük dikkat çekti.

Aynı zamanda çok sayıda tarihi eserin yanı sıra silah ve patlayıcı madde de bulundu. Operasyonlarda bulunanlar arasında birer adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 170 adet fişek, 2'şer adet el dedektörü, bakır define arama çubuğu da yer aldı. 2 şüpheli gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi.

