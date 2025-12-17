Mynet Trend


Ekmeğin içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı!

Nevşehir’de bir vatandaşın kahvaltı yapmak için fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı.

Muhammet Boyacı'nın babası sabah kahvaltı için fırına giderek ekmek aldı. Kahvaltı sırasında Muhammet Boyacı ağzına götürdüğünde ekmeğin içerisinde bir sertlik hissetti. Ekmeği inceleyen Boyacı, ekmeğin içerisinde jilet olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

AZ DAHA KÜÇÜK ÇOCUK YİYORDU

Kahvaltıda küçük yaşta yeğeninin de bulunduğunu ifade eden Muhammet Boyacı, kendisinin fark ettiğini ancak yeğeninin fark etmeden ekmeği ağzına götürebileceğini söyleyerek, duruma tepki gösterdi.

Boyacı, "Pazar sabahı ailemle beraber kahvaltı yaparken babamın fırından almış olduğu ekmeğin içerisinden jilet çıktı. Büyük bir jilet ve biz de ekmeğin büyük bölümünü yemiştik. Ben ekmeği ağzıma atmak üzereyken son anda fark ettim. Annem, babam ve 7 yaşındaki yeğenim de bu kahvaltıda vardı. Bu jilet onlardan birine de gelebilirdi. Onlar bu ekmeği fark etmeyebilirdi. Çok şükür ben fark ettim. Gerekli yerlere de şikayette bulunacağım" dedi.

