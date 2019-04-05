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Isaak Hayik(73), profesyonel maçta forma giyen en yaşlı oyuncu oldu

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 05.04.2019 19:06 | Son Güncelleme

Irak asıllı İsrailli 73 yaşındaki kaleci Isaak Hayik, "profesyonel maçta forma giyen en yaşlı oyuncu" unvanının sahibi oldu.

Isaak Hayik(73), profesyonel maçta forma giyen en yaşlı oyuncu oldu

İsrail 4. Futbol Ligi ekiplerinden Ironi Or Yehuda'da forma giyen Hayik, takımının Maccabi Ramat Gan'a 5-1 kaybettiği lig karşılaşmasında forma giyerek önemli bir rekora imza attı.

Gelecek hafta 74 yaşına girecek Isaak Hayik, maçın ardından düzenlenen törenle "profesyonel maçta forma giyen en yaşlı oyuncu" unvanıyla adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

Kırdığı rekor nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Hayik, "Sonraki maça hazırım. Bu yaşta futbol hayatıma devam edebildiğim için çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

Guinness Rekorlar Kitabı'nın bu alandaki önceki rekoru, 53 yaşında profesyonel maçta görev alan Uruguaylı futbolcu Robert Carmona'ya aitti.

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Anahtar Kelimeler:
Isaak Hayik Ironi Or Yehuda Maccabi Ramat Gan

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