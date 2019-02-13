İşçiler fark etti! Merdivene dokunması yeterli oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde kaydedildiği belirtilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Terk edilmiş bir evde dolaşan işçiler, merdivende kötü bir sürprizle karşılaştı.

GİZLENEN TUZAK BİR ANDA ORTAYA ÇIKTI

Temkinli ve dikkatli olan işçiler, merdivenden çıkıyormuş gibi yaparak, daha önceden kurulmuş bir bubi tuzağından kurtuldu. Tuzağa göre merdivenden çıkan kişi, basamaktan çıktığı sırada başından bıçaklanıyordu. İşçilerden biri eline aldığı tahta parçasıyla merdivene vurunca gizlenen tuzak ortaya çıkıyor.

TERK EDİLMİŞ EVDE GÖRÜNTÜLENDİ

Eski ve terk edilmiş olduğu belirtilen iki katlı evin içinde görüntülenen bubi tuzağı, sosyal medyada ilgiyle izlendi.





