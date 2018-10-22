İşe yarar bilgilerde bu hafta: Bütçe dostu 6 pratik bilgi

Bakır kaplar yemeğin lezzetini iki katına çıkaran enfes bir pişirme aracıdır. Bazı evlerde anneden, anneannelerden yadigar bakır kaplar bulunur ve bunların üzeri aşırı kullanımdan ötürü lekelerle dolu olabilir. Yıkansa da bir türlü geçmeyen lekelerin imdadına elma sirkesi koşuyor. Lekeli bölgeye önce bir miktar tuz dökün ve ardından elma sirkesi de ilave ederek ovalamaya başlayın Bu işlemi 10 dakika boyunca tekrarlayın. Ardından duru su ile durulayın. Bakır kaplarınız kalaylanmış gibi temiz ve parlak olacaktır.
Fırın tepsisinin çizilmesi ve yıpranması için ne yazık ki yıllanmasına gerek yok. Çok sık kullandığımız bir mutfak gereci olan fırın tepsilerindeki çizikleri, paslanmaları ve inatçı lekeleri sökmek için karbonat kullanacağız. Tepsinin ilgili bölgelerine karbonat döküp sünger yardımıyla ovalayın. Ardından durulayın. Sonrasında yine ilgili bölgeye bir miktar zeytinyağı dökün ve yarım saat bekleyin. Tepsiyi son olarak yıkayın ve durulayın. Fırın tepsisini her kullanımdan sonra bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.
Son zamanlarda mutfakların parlayan yıldızı olan döküm tavaların temizliği birçok ürüne göre daha zordur. Maliyeti yüksek olan döküm tavaları uzun süre kullanmak istiyorsanız bu yöntemi uygulamalısınız: İlk olarak döküm tavayı 180 derece fırında ısıtın. Tavayı fırından çıkardıktan sonra soğumasını bekleyin ve ardından tavanın içini ve dışını fırça yardımıyla yağlayın. Bu sırada fırını 250 dereceye getirin ve ısınmasını bekleyin. Yağlanan tavayı fırına altı üste gelecek şekilde yerleştirin. Döküm tavayı 1 saat boyunca fırında bekletin. Bir saatin sonunda fırından çıkarın. Bunu yaparken çok çok dikkatli olmalısınız çünkü tava inanılmaz sıcak olacaktır, yanma tehlikeniz var! Tava soğuduktan sonra kağıt havlu yardımıyla temizleyin. Farkı net bir şekilde göreceksiniz...
Kesme tahtasının temizliği sanıldığından çok daha zordur. Sürekli nemli kalan tahtada bıçak darbeleri ve çizikler mevcuttur. Bu darbelerin arasında biriken bakterileri engellemek ve tahtanın yıpranmasına engel olmak için kaya tuzu ve limon kullanmalısınız. Öncelikle bir miktar kaya tuzunu kesme tahtasının üzerine dökün ve ardından yarın limonla tüm yüzeyi ovalayın. İşlem bitince durulayın.
Oldukça basit ancak bir o kadar etkili yöntemi sizinle paylaşalım. Çizilen tabakların üzerine karbonat dökün ve ardından limon ile ovalayın. Son olarak durulayın. Çiziklerin gözle görülür bir şekilde yok olduğunu göreceksiniz. Evet, bu kadar basit :)
Kullandıkça yumuşaklığını kaybeden havluları ilk günkü haline çevirmek için havluları yıkadıktan sonra bir süre tuzlu suda bekletmeniz gerekecek.
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