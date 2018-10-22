İşe yarar bilgilerde bu hafta: Bütçe dostu 6 pratik bilgi

Bakır kaplar

Bakır kaplar yemeğin lezzetini iki katına çıkaran enfes bir pişirme aracıdır. Bazı evlerde anneden, anneannelerden yadigar bakır kaplar bulunur ve bunların üzeri aşırı kullanımdan ötürü lekelerle dolu olabilir. Yıkansa da bir türlü geçmeyen lekelerin imdadına elma sirkesi koşuyor. Lekeli bölgeye önce bir miktar tuz dökün ve ardından elma sirkesi de ilave ederek ovalamaya başlayın Bu işlemi 10 dakika boyunca tekrarlayın. Ardından duru su ile durulayın. Bakır kaplarınız kalaylanmış gibi temiz ve parlak olacaktır.

Fırın tepsisi

Fırın tepsisinin çizilmesi ve yıpranması için ne yazık ki yıllanmasına gerek yok. Çok sık kullandığımız bir mutfak gereci olan fırın tepsilerindeki çizikleri, paslanmaları ve inatçı lekeleri sökmek için karbonat kullanacağız. Tepsinin ilgili bölgelerine karbonat döküp sünger yardımıyla ovalayın. Ardından durulayın. Sonrasında yine ilgili bölgeye bir miktar zeytinyağı dökün ve yarım saat bekleyin. Tepsiyi son olarak yıkayın ve durulayın. Fırın tepsisini her kullanımdan sonra bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.