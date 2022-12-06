İSG/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM İSG sınavı geri sayım başladı!

Senede iki defa düzenlenen İSG oturumunun ikincisi için geri sayım başladı. İSG/2 sınavına giriş yapacak adaylar, sınav tarihinin yaklaşmasıyla detayları araştırmaya başladı. Sınav giriş belgesi ÖSYM'nin internet adresinden indirilecek ve yazdırılacak. Peki İSG/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

İSG/2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 11 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-İSG/2 sınavına katılım sağlayacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınava girilecek yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesi ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden alınacak.

ÖSYM'nin internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapılacak.

İSG sınavı için ÖSYM tarafından 'Temel Kurallar' başlığında hazırlanan içeriğe ulaşmak için ÖSYM'nin, 'https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/GENEL/temelkurallar.pdf' adresine tıklayın.



