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İSG/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM İSG sınavı geri sayım başladı!

06.12.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSG (İş Sağlığı Güvenliği) sınavı için geri sayım başladı. İSG/2 sınavının saati ve tarihi, sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. İSG/2 sınav giriş belgesi ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından erişime açıldı. Peki İSG/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte bütün detaylar...

İSG/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM İSG sınavı geri sayım başladı!

Senede iki defa düzenlenen İSG oturumunun ikincisi için geri sayım başladı. İSG/2 sınavına giriş yapacak adaylar, sınav tarihinin yaklaşmasıyla detayları araştırmaya başladı. Sınav giriş belgesi ÖSYM'nin internet adresinden indirilecek ve yazdırılacak. Peki İSG/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

İSG/2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 11 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak.

İSG/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM İSG sınavı geri sayım başladı!

2022-İSG/2 sınavına katılım sağlayacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

İSG/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM İSG sınavı geri sayım başladı!

Sınava girilecek yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesi ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden alınacak.

İSG/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM İSG sınavı geri sayım başladı!

ÖSYM'nin internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapılacak.

İSG/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM İSG sınavı geri sayım başladı!

İSG sınavı için ÖSYM tarafından 'Temel Kurallar' başlığında hazırlanan içeriğe ulaşmak için ÖSYM'nin, 'https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/GENEL/temelkurallar.pdf' adresine tıklayın.


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