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İSG sınavı ne kadar sürecek? 11 Aralık ÖSYM İSG sınavı saat kaçta bitiyor?

11.12.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSG/2 (İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı) oturumu bugün tamamlandı. Sınavın başlamasının ardından, saat kaçta biteceği de merak konusu oldu. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmıyor. Peki İSG sınavı ne kadar sürecek? 11 Aralık ÖSYM İSG sınavı saat kaçta bitiyor? İşte detaylar...

İSG sınavı ne kadar sürecek? 11 Aralık ÖSYM İSG sınavı saat kaçta bitiyor?

İSG oturumu 11 Aralık saat 10.00 itibarıyla başladı. ÖSYM üzerinden sınav giriş belgesini alan adaylar, 10.00 itibarıyla sıralarda yerlerini aldı. Peki İSG sınavı ne kadar sürecek? 11 Aralık ÖSYM İSG sınavı saat kaçta bitiyor? İşte detaylar...

İSG SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

İSG sınavı 11 Aralık saat 10.15 itibarıyla başladı.

İSG sınavı ne kadar sürecek? 11 Aralık ÖSYM İSG sınavı saat kaçta bitiyor?

Sınav 75 dakika sürdü.

İSG sınavı ne kadar sürecek? 11 Aralık ÖSYM İSG sınavı saat kaçta bitiyor?

Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test verildi.

İSG sınavı ne kadar sürecek? 11 Aralık ÖSYM İSG sınavı saat kaçta bitiyor?

Her testte 50 soru yer aldı.

İSG sınavı ne kadar sürecek? 11 Aralık ÖSYM İSG sınavı saat kaçta bitiyor?

Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir.Testler içinde ortak sorular da yer alabilecektir.

İSG sınavı ne kadar sürecek? 11 Aralık ÖSYM İSG sınavı saat kaçta bitiyor?

İş Yeri Hekimliği Testi
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
Diğer Sağlık Personeli Testi


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