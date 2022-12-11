İSG oturumu 11 Aralık saat 10.00 itibarıyla başladı. ÖSYM üzerinden sınav giriş belgesini alan adaylar, 10.00 itibarıyla sıralarda yerlerini aldı. Peki İSG sınavı ne kadar sürecek? 11 Aralık ÖSYM İSG sınavı saat kaçta bitiyor? İşte detaylar...
İSG sınavı 11 Aralık saat 10.15 itibarıyla başladı.
Sınav 75 dakika sürdü.
Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test verildi.
Her testte 50 soru yer aldı.
Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir.Testler içinde ortak sorular da yer alabilecektir.
İş Yeri Hekimliği Testi
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
Diğer Sağlık Personeli Testi