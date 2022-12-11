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İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG sınav sonuç tarihi belli mi?

11.12.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSG/2 (İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı) oturumu 11 Aralık saat 10.15 itibarıyla başladı ve 75 dakika sürdü. Sınavın ardından en çok merak edilen konulardan biri, 'sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı' konusu oldu. Peki İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG sınav sonuç tarihi belli mi? İşte detaylar...

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG sınav sonuç tarihi belli mi?

İSG sonuçları, sınavın sona ermesinin ardından en çok araştırılan konulardan biri oldu. İSG sınavı 17 ilde ve 18 sınav merkezinde uygulandı. İSG sınav sonuçları ÖSYM üzerinden kontrol edilecek. Peki İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG sınav sonuç tarihi belli mi? İşte detaylar...

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İSG sınav sonuçları 2 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Bu adrese T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapılacak. Adayların adresine sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG sınav sonuç tarihi belli mi?

Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanabilecektir.

İSG SORU VE CEVAPLARI SORGULAMA LİNKİ

ÖSYM, İSG sınavının ardından soru ve cevapların yüzde 10'luk kısmını yayınladı. Soru ve cevapları kontrol etmek için ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,25181/2022-isg2-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari--10.html' adresine erişim sağlayınız.

İŞYERİ HEKİMLİĞİ SINAVI GEÇME NOTU KAÇTIR?

Sınava giriş yeterliliği bulunan adayların sınavda başarılı olarak iş yeri hekimliği sertifikasına sahip olabilmeleri için 70 puan almaları gerekiyor. Sınav puanlaması 100 üzerinden hesaplanıyor.

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